Faustschlag gegen Polizeibeamten: Nachbarschaftsstreit eskalierte

05.12.2016, 09:56 Uhr

Beamten mussten Pfefferspray bei der Klärung eines Nachbarschaftsstreites in Linz einsetzen.

LINZ (red). Zu einem handfesten Nachbarschaftsstreit kam es am Sonntag gegen 12 Uhr in einem Wohnhaus in Linz. Ein 47-Jähriger Mann und sein 24-jähriger Nachbar gerieten aneinander, die Polizei wurde verständigt, weil ältere der beiden Männer offenbar gefählich bedroht wurde. Nach Ablkärung des Sachverhaltes nah die Polizei den jungen Mann in Haft. Die Festnahme ging allerdings nicht ohne Gegenwehr über die Bühne, Der 23-Jährige und sein 21-jähriger Bruder stießen die Polizisten weg und versuchten Faustschläge in Richtung der Beamten anzubringen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Beamter durch Faustschläge des 24-Jährigen verletzt. Er und sein Bruder wurden schließlich festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum nach Linz gebracht. Der Grund für den ursprünglichen Nachbarschaftsstreits ist bisher unbekannt.