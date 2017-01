Glasflasche und Fäuste flogen in Linz - 19-Jähriger verletzt sich

29.01.2017, 09:51 Uhr

Zu einem Raufhandel kam es am 29. Jänner 2017 in der Linzer Altstadt.

LINZ. Ein 17-Jähriger aus Kössen und ein 19-Jähriger aus Kitzbühel gingen auf der Badgasse Richtung Hofgasse, als an ihren Köpfen angeblich eine Glasflasche vorbeiflog und vor ihnen auf der Straße zerbrach. Wie die Polizei schreibt, sahen sie, als sie sich umdrehten, eine Gruppe von etwa sechs Personen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Plötzlich gingen zwei aus der Gruppe tätlich gegen den 19-Jährigen vor und versetzten ihm Faustschläge gegen den Kopf. Der 19-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich dabei an der rechten Handinnenfläche. Weiters klagte er über ein Surren im linken Ohr.Laut dem Opfer habe es sich bei den Angreifern um ausländische Personen gehandelt. Einer war offenbar auffallend klein und mit einer blauen Jacke bekleidet, der zweite Angreifer trug eine braune Jacke. Der Verletzte nahm keine ärztliche Versorgung in Anspruch. Eine Fahndung blieb erfolglos.