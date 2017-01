Linz : Theater des Kindes |

Der Klassiker aus den Schweizer Bergen für alle ab 6 Jahren

Uraufführung von Markus Steinwender

nach dem Original von Johanna Spyri

Wiederaufnahme im Herbst 2016 | Dauer 60 Minuten

Regie Markus Steinwender Musik Mathias Schuh Ausstattung Leonie

Reese Regieassistenz Suzie Lebrun Lichtdesign Franz Flieger Stögner

Spiel Ines Stockner, Harald Bodingbauer, Ferdinand Kopeinig



Sie ist weltberühmt – Heidi! Aber worum geht es: Das Waisenmädchen Heidi

kommt zu ihrem Großvater auf die Hütte hoch oben in den Bergen. Sie hütet mit

dem Geißenpeter die Ziegen, lebt unbeschwert in und mit der Natur. Bis ihre

Tante Dete Heidi nach Frankfurt mitnimmt, wo sie in einer reichen Familie der

Tochter Klara, die im Rollstuhl sitzt, Gesellschaft leisten soll. Doch Heidi wird

krank vor Heimweh, sie kann in der großen Stadt nicht leben. Endlich darf sie

zurück in ihre geliebten Berge! Und es kommt noch besser: Als Klara sie in den

Bergen besucht, geschieht fast ein Wunder …

Drei Schauspieler schlüpfen in ganz viele Rollen (denn auch die

Ziegen wollen gespielt werden!) und spielen die Geschichte um

das kleine Mädchen aus den Schweizer Bergen, die in mehr als

50 verschiedene Sprachen übersetzt worden ist.



In Kooperation mit: AK OÖ, Kinder- und Jugendhilfe OÖ