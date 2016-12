IMS Steyregg lädt zur Tag der offenen Tür

12.12.2016, 00:00 Uhr

Kinder werfen in der Informatik-Mittelschule einen Blick in die Zukunft.

Ein kunterbuntes und vielfältiges Programm wartet auf alle Teilnehmer am Tag der offenen Tür an der Informatik-Mittelschule Steyregg. Lego-Robotics, spannende Geschichten in der Bibliothek oder explosive Versuche im Labor sind nur einige der Höhepunkte. Neben dem vielfältigen Angebot für Schülerinnen und Schüler haben alle Erwachsenen die Möglichkeit, sich bei einem Rundgang mit dem Schulleiter über die Vorzüge der IMS zu überzeugen. Treffpunkt für alle Interessierten ist am Freitag, 16. Dezember 2016, um 9.45 Uhr in der Aula.