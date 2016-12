Iraner widersetzte sich Verhaftung

10.12.2016, 09:57 Uhr

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung wurden Polizisten am 10. Dezember, um 01:40 Uhr, in die Sandgasse gerufen.

LINZ. Am Einsatzort verlangte die Polizisten von einem 29-jährigen, beteiligter Iraner, sich auszuweisen. Daraufhin fing der Mann zu schreien und heftig zu gestikulieren an. Gegen die Festnahme wehrte er sich massiv, weshalb ihm Hand- und Fußfesseln angelegt wurden. Bei der Überstellung ins Polizeianhaltezentrum Linz trat er gegen die Überwachungskamera der Arrestantenzelle und beschädigte diese. Der 29-Jährige klagte über heftige Schmerzen im rechten Bein sowie an der Nase. Im MedCampus III wurden keinerlei Verletzungen festgestellt.