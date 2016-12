Junger Mann brutal zusammengeschlagen

31.12.2016, 10:43 Uhr

Das Opfer vermutet, aufgrund seiner Homosexualität attackiert worden zu sein.

LINZ. Am Freitag, 30. Dezember, wurde ein 26-jährigem Mann in der Linzer Altstadt von bislang unbekannten Täter brutal zusammengeschlagen. Gegen 9 Uhr morgens wurde die Polizei zum Hauptplatz gerufen. Beim Eintreffen am Tatort fanden die Beamten einen 26-Jährigen aus Linz vor, der blutverschmiert bei der Haltestelle "Hauptplatz" saß. Ein Rettungsteam war auch bereits vor Ort. Der junge Mann gab an, dass er von zwei bis drei unbekannten Personen vermutlich aufgrund seiner homosexuellen Orientierung attackiert und geschlagen worden sei. Wann und wo der Vorfall passierte, konnte das Opfer nicht genau angeben. Er wirkte sehr verwirrt und war offensichtlich alkoholisiert. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in den Med Campus III eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen laufen, die Videoaufzeichnungen der Altstadt werden überprüft.