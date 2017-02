Kellnerin mit Baseballschläger am Kopf verletzt

04.02.2017, 15:36 Uhr

Ein Lokalgast attackierte eine 30-jährige Kellner aufgrund von Eiswürfel im Wein.

LINZ. Ein bislang noch unbekannter Täter versetzte einer jungen Kellnerin am Samstag, 4. Februar, gegen 5 Uhr mit einem Baseballschläger einen Schlag gegen den Kopf. Die Polizei hat beim Eintreffen die verletzte Frau vorgefunden. Der Täter war nach der Tat, so die Kellnerin, sofort geflohen. Auslöser für die brutale Tat dürften Eiswürfel im Weinglas des Täters gewesen sein.Die Frau wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.Stammgäste des Lokals sagten aus, der männliche Täter habe eine orange Jacke mit der Aufschrift "Lieferservice" getragen.