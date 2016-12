Linz wird 2017 zur Stadt der Lebenskunst

28.12.2016, 20:00 Uhr



"Erfülltes Leben"



Abwechslungsreiches Potpourri



"Verstand und Sinne öffnen"

Am besten entdeckt man das urbane Lebensgefühl der Stadt bei einem Ausflug in die pulsierende Kulturszene. Ein spannendes Programm macht es auch heuer leicht, gewohntes Terrain zu verlassen und allerhand Neues für sich zu entdecken. Wir haben Kulturexperten aus Linz gefragt, was man 2017 unbedingt gesehen und gehört haben muss. Für Hans-Joachim Frey ist Kultur "ein wesentlicher Bestandteil eines erfüllten Lebens". Der künstlerische Vorstandsdirektor der LIVA freut sich 2017 besonders auf "Künstler von Weltformat", die im ersten Halbjahr im Brucknerhaus zu Gast sind, darunter Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenboim, Conchita oder Rudolf Buchbinder. Ein weiteres Highlight, das sich schon einige Musikfans rot im Kalender angestrichen haben dürften, ist das Open-Air "Ahoi! The Full Hit Of Summer", das im Vorjahr ein Riesenerfolg war. "Für die zweite Auflage konnte die kanadische Kultband Arcade Fire gewonnen werden, die 2017 ihre einzige Österreich-Show in Linz spielen wird", kündigt Frey an.Viele Linzer und Besucher schätzen vor allem das breit gefächerte Potpourri an Kulturangeboten, das die Stadt zu bieten hat. "2017 wird sehr abwechslungsreich", sagt Wilfried Steiner, künstlerischer Leiter für Tanz, Theater, Kleinkunst und Literatur im Posthof. Steiner freut sich besonders auf die Frühlingsfestivals "TanzTage" und "Black Humour Festival" mit Weltstars wie Wim Vandekeybus, Jakop Ahlbom und Leo Bassi. "Musikalisch erwarte ich mir tolle Erlebnisse mit Lambchop im Posthof oder – completely different – mit Mahlers Zweiter unter Markus Poscher im Brucknerhaus."An der Kunstuniversität begreift man Lebenskunst als umfassenden Begriff: "Es geht vor allem um den respektvollen Umgang der Menschen miteinander, um positive Lebenseinstellungen, um die möglichst vorurteilslose Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Sport, Kulinarik und mehr. Mit einem Wort: Verstand und Sinne nach allen Richtungen öffnen", sagt Rektor Reinhard Kannonier. In diesem Sinne kooperiert die Kunstuni 2017 mit zahlreichen anderen Kultureinrichtungen, Unternehmen und der freien Szene. Spannende Veranstaltungen erwarten das Publikum, die "die Achse zwischen den Brückenkopfgebäuden und dem Standort Domgasse auch für die Öffentlichkeit sichtbarer werden lassen." Ein weiteres Highlight, nicht nur für Kannonier, ist die Eröffnung des Valie Export Centers in der Tabakfabrik im November.

Vergnügen und Kunst

Neue Sichtweisen eröffnen 2017 auch die Linzer Museen. Die Schau "Psycho Drawing" etwa wirft im Lentos ab März einen Blick auf die psychedelische, psychopathologische und -emotionale Zeichnung der 1960er- und 70er-Jahre. Arnulf Rainer zeigt seine neuesten Arbeiten auf Papier und das Valie Export Archiv erlaubt erste Einblicke. Träumerisch, humorvoll, poetisch aber auch ironisch wird die Ausstellung "Sterne", die im September eröffnet wird. Die medienübergreifende Schau zeigt die Beziehung des Menschen zur Unendlichkeit des Sternenhimmels und setzt sich mit dem Funkeln der Sterne und dessen gegenwärtigem Verlust auseinander.Lebenskunst ist auch eng mit Vergnügen verbunden. Und was könnte mehr Freude bereiten als ein Besuch auf dem ältesten Jahrmarkt Österreichs? Zum 200-jährigen Jubiläum widmet das Nordico dem Urfahraner Markt ab Februar eine umfassende Ausstellung. "Wege zum Glück" zeigt das Stadtmuseum ab Juni auf. Die Ausstellung versteht sich als Ideenfabrik und Produktionsort, Innovationstreiber und Marktplatz. Statt Ausstellungsstücken gibt es Workshops und mehr. Wie der Untertitel "Linz neu gedacht und selbstgemacht" schon verrät, ist das Motto: "Stadt selber machen!"