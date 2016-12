Linzer gewinnen bei "Lernen fürs Leben"

07.12.2016, 20:00 Uhr

Projekt "Heimat" der Otto-Glöckel-Schule bei der Aktion "Lernen fürs Leben" der BezirksRundschau als bestes Schulprojekt des Landes ausgezeichnet.

Die Schülerinnen und Schüler der Otto-Glöckl-Schule in Linz stammen aus mehr als 45 Nationen, viele kommen aus aktuellen oder ehemaligen Kriegsgebieten. Mit Sicherheit kein leichtes Arbeitsumfeld für die Pädagogen. Diese jedoch begreifen die Vielfalt ihrer Schüler als Schatz, den es zu heben gilt. Die größte Herausforderung stellt dabei die fremde Sprache dar – für mehr als 90 Prozent der Schüler ist Deutsch nicht die Muttersprache. Die Lehrer setzen daher in ihrer täglichen Arbeit auf lebensnahe Projekte, die sie mit den Schülern umsetzen. "Projekte bieten eine Möglichkeit, einen anderen Zugang zu den Kindern zu bekommen und sie aufs Leben vorzubereiten. Diese Projekte sind mit dem Unterricht verknüpft und dienen der Integration", sagt Direktorin Martina Rabl.

Mit der eigenen Identität auseinandersetzen

Eines dieser Projekte ist "Heimat – ist Heimat ein Ort?". "Integrationsarbeit ist für die Otto-Glöckel-Schule keine neue Herausforderung, sondern seit den 1990er-Jahren bis zur aktuellen Flüchtlingskrise aktueller Alltag", sagt Martin Egger, der das aktuelle Buchprojekt betreut hat. Dieses ist die Fortsetzung einer Projektreihe, die in vor zwei Jahrzehnten ihren Anfang nahm. Den Kindern der NMS5 wurde damit die Möglichkeit geboten, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen und durch die Loyalität zu den ihren Ursprüngen Kraft für die Auseinandersetzung mit dem Neuen zu schaffen. In die Publikation wurden alle Schüler eingebunden. In verschiedenen Unterrichtsgegenständen von Deutsch bis Hauswirtschaft wurde fächerübergreifend zum Thema "Heimat" gearbeitet. Entstanden ist ein spannendes Buch, in das fast 200 Schülerarbeiten Eingang gefunden haben. Im Vordergrund stand, für die Kinder gute Voraussetzungen zu schaffen, sich künftig als Bestandteil der Gesellschaft dieser neuen Heimat zu sehen und die Möglichkeit zu erkennen, diese aktiv mitgestalten zu können. "Das Gefühl, Beiträge leisten zu können und dafür wahrgenommen zu werden, ist für die Kinder großartig", so Rabl.Für dieses außergewöhnliche Projekt wurde die Otto-Glöckel-Schule und das Team um Martin Egger beim BezirksRundschau-Wettbewerb "Lernen fürs Leben" für das beste Schulprojekt Oberösterreichs ausgezeichnet.