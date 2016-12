Messerstecherei in Linz – Opfer notoperiert

10.12.2016, 09:43 Uhr

Vier unbeteiligte Zeugen leisteten einem 27-Jährigen aus Steyregg am 10. Dezember nach einer Messerstecherei in Linz Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.



Opfer notoperiert

LINZ. Laut Polizei waren wei unbekannte Täter um 3:30 Uhr in der Dametzstraße mit dem 27-Jährigen in Streit geraten. Einer der beiden versetzte ihm mehrere Messerstiche in den Bauchbereich. Danach flüchteten die beiden Richtung Hessenpark beziehungsweise Mozartstraße. Das Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in den MedCampus III eingeliefert und notoperiert. Über seinen Zustand ist derzeit nichts Näheres bekannt.Ebenso können zum Motiv und den näheren Gründen keine Angaben gemacht werden, da das Opfer noch nicht befragt werden konnte. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher ohne Erfolg. Beamten der Polizeiinspektion Linz-Sonderdienste fanden in einem 150 Meter vom Tatort entfernten Altpapiercontainer das vermutliche Tatmesser und stellte es sicher.