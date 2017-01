mitreißendes Sounderlebnis - Dickbauer Collective

Dickbauer Collective spielt am 24.2.2017 im Linzer Musiktheater um 20.00 Uhr in der Blackbox Lounge auf.

Spannende Kompositionen mit komplexer Harmonik und eingehenden Melodien - ein mitreißendes Sounderlebnis das keinen ruhig sitzen lassen wird

Gegründet in der Scheune für das Jazz Festival „Jazz am Bauernhof“ in Kremsmünster, hat das „Dickbauer Collective“mittlerweile die österreichische Jazzszene erobert und gastiert auch auf internationalen Bühnen wie z.B. beim Jazz Festival in Warschau. Die Band arbeitet zur Zeit an ihrem zweiten Album – einen Vorgeschmack darauf gibt es im Linzer Musiktheater zu hören!Die Besetzung mit Trompete, 2 Saxophonen, Violine, Cello, Bass und Drums bringt eine große musikalische Bandbreite mit sich. So reicht der Bogen von kammermusikalischen Stücken über Dramatisches bis zu treibend funkigen, orchestralen Nummern.www.dickbauercollective.comMario Rom - trumpetKlaus Dickbauer – alto saxStephan Dickbauer – tenor saxJohannes Dickbauer – violinAsja Valcic – celloChristian Wendt – bassMathias Ruppnig – drums24.Feb 201720:00Musiktheater Linz - Blackbox LoungeEintritt € 22