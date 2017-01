AT

Die unzuverlässige grandiose Geschichtenerzählerin für alle ab 6 Jahren

Deutschsprachige Erstaufführung von Brendan Murray

in der Übersetzung von Maren Monnée

Wiederaufnahme im Frühling 2017 | Dauer 50 Minuten



Regie Alexander Kratzer Musik Andy Baum Ausstattung Michaela Lackner

Regieassistenz Gabriele Kienpointner Lichtdesign Gerald Kurowski

Spiel Simone Neumayr



Dürfen wir vorstellen: Molly Mondschein, eine reisende Lady mit unwahrscheinlichen

Geschichten im Gepäck, fröhlich und charmant vergesslich. Aus

ihren Taschen und Koffern zieht sie mit vielerlei Krimskrams auch die dazugehörigen

Geschichten hervor, und ob die alle wahr oder erfunden sind, verliert

dabei mehr und mehr an Bedeutung.

Ein ebenso unterhaltsamer wie berührender Text über die Kraft der Erinnerung,

über die Macht der Phantasie und den Zauber des Erzählens.

Lehnt euch zurück und genießt die unglaublichen Abenteuer von Molly Mondschein

mit den Höhen und Tiefen und den Ungereimtheiten, die ihre außergewöhnliche

Reise auf der Straße des Lebens geprägt haben.



In Kooperation mit: AK OÖ, Kinder- und Jugendhilfe OÖ