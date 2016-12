Neue "Nachtspur": Linz AG setzt auf Bim statt Bus

05.12.2016, 15:44 Uhr

Ab 16. Dezember startet neues Angebot der Linz AG-Nachtlinien am Wochenende.

LINZ (jog). "85 Prozent der Fahrgäste der Nachtlinien benützen die Straßenbahnline N1. Die Busanbindungen haben wenig Frequenz. Das hat uns dazu veranlasst, das Nachtlinien-Konzept neu auszurichten",sagt Jutta Rinner, Linz AG-Vorstandsdirektorin. 277.000 Fahrgäste zählt der Linzer Verkehrsbetrieb im Geschäftsjahr 2015 bei den Nachtlinien. Künftig bringen zwei Straßenbahnlinien und eine Busline gemeinsam mit dem Anrufsammeltaxi (AST) die Fahrgäste auch an den Wochenenden und in der Nacht vor Feiertagen nach Hause. Eine Straßenbahn pendelt zwischen Solar City und Kepler Universität, eine weitere verbindet den Hauptbahnhof und das Schloss Traun. Die neue Buslinie fährt von der Haltestelle Hafen bis zur neuen Heimat.

Hotspots abgedeckt



Die neuen Strecken im Überblick:

"Es sind in den letzten Jahren viele neue Wohngebiete wie die Grüne Mitte entstanden. Die Hotspots der Ausgehszene ändern sich zudem regelmäßig, darauf wollen wir Rücksicht nehmen", so Rinner. Vorallem der Hafen, der Musikpark (Hammerlingstraße) und die Nachtmeile (Infra-Center) werden durch die neue Nachtlinie besser erschlossen. Die Frequenz bleibt wie gewohnt: Es wird durchgehend im 30-Minuten-Takt gefahren. Der neuen Linien N82, N83 und N84 gehen in der Nacht von 16. auf 17. September in Betrieb."Die neue Streckenführung deckt einen größeren Einzugsbereich ab als bisher. Künftig werden rund 187.000 Wohnsitze angebunden sein, fast 30 Prozent mehr als bisher", sagt Linz Linien-Geschäftsführer Albert Waldhör. Das Unternehmen investiert für die neue Nachtspur etwa 350.000 Euro pro Jahr.Straßenbahnlinie zwischen JKU Universität und solarCity (19,5 Kilometer lang)Buslinie von der Haltestelle Hafen über Industriezeile, Hauptbahnhof und Bindermichl bis zur Neuen Heimat (11 Kilometer lang)Straßenbahnlinie zwischen Hauptbahnhof und Schloss Traun (9,5 Kilometer lang)