"Noch ein langer Weg"

14.12.2016, 08:00 Uhr



Viele Hürden im Alltag



Barrierefreiheit geht alle an

Magdalena Guschl wohnt südlich des Bulgariplatzes. Vor dem Weg in die Arbeit würde sie sich noch gerne ein Frühstück holen. "Die erste Bäckerei, die ich in Richtung Zentrum barrierefrei erreichen kann, ist beim Schillerpark", sagt Guschl. Ein weiter Weg für eine Rollstuhlfahrerin. Ähnliche Herausforderungen hat sie bei der Suche nach einem Arzt, auch einige Geschäfte sind für sie nicht erreichbar. Der Weg führt sie weiter in die Straßenbahn, um in ihre Arbeit nach Urfahr zu kommen. An vielen Haltestellen, wie zum Beispiel auf der Mozartstraße, ist es für sie unmöglich, ein Bim-Ticket zu lösen. Sie muss weiter zum Taubenmarkt, wo ein geeigneter Automat steht. Der Einstieg in die Straßenbahn ist problemlos, vorausgesetzt man weiß genau die Stelle, an der Rollstuhlfahrer einsteigen können. Nach der Arbeit trifft sie sich noch mit Freunden im Science Park der JKU. Dort wartet die Grünen-Gemeinderätin Marie-Edwige Hartig auf sie. "Der Science Park ist sehr autofokussiert. Beim Eingang gibt es Drehtüren. Für die Öffnung muss gerufen werden", erzählt Hartig. Heute macht keiner auf. "Eine Studentin beim Buffet hat mir die Nottür geöffnet, damit wir uns einen Kakao gönnen konnten", so Guschl. "Beim Buffet mussten wir dann zwei Studenten vertreiben, da mit Ausnahme von einem einzigen regulären Tisch nur Bartische vorhanden sind", sagt Hartig. Anschließend geht's ins Kino. Der Platz für Rollstuhlfahrer ist abhängig vom Saal. "Wir sind so gesessen, dass die Personen hinter mir kaum vorbeigesehen haben", so Guschl. Als der Film aus ist, gönnen sich die Freundinnen noch ein Getränk und warten auf ein Taxi. "Es hat mehr als eine halbe Stunde gedauert, bis ein rollstuhltaugliches verfügbar war", sagt Guschl. Eine Ausnahme ist das nicht.Magdalena Guschl will nicht anklagen, sie will Bewusstsein schaffen. "Barrierefreiheit ist ein Thema, welches eigentlich jeden betrifft. Viel zu oft wird barrierefrei auch rein mit Rollstuhlfahrern verbunden, dabei betrifft das viel mehr Menschen: Blinde, Gehörlose, Menschen mit Gehhilfen ... aber auch Personen mit Kinderwagen, Fahrrad, schweren Einkäufen oder Gepäck sind froh über Barrierefreiheit", so Guschl. Auch sie war vor wenigen Jahren noch gesund. Auf Barrierefreiheit angewiesen zu sein kann sehr schnell gehen. Jeder ist nur einen Unfall oder eine Krankheit davon entfernt.