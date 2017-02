ÖVP: Keine Zustimmung zu Hochhaus in Dornach

14.02.2017, 14:46 Uhr



Kritik an Höhe

Kritik kommt nun vom Landtagsabgeordneten Wolfgang Hattmannsdorfer, der sich zwar für eine Weiterentwicklung des Universitätsstandortes, aber gegen ein weiteres Hochhaus in Dornach-Auhof ausspricht: "Die Kritikpunkte der Bevölkerung sind ernstzunehmen. Vor allem die Höhe des geplanten Studentenwohnheims passt nicht in das Bild des Stadtteils." Hattmannsdorfer wünscht sich ein Gebäude mit maximal sechs Stockwerken. "Eine weitere Bausünde brauchen wir in Dornach-Auhof nicht." Hattmannsdorfer kündigt an, dass es von Seiten der ÖVP keine Zustimmung im Ausschuss bzw. im Gemeinderat geben wird.