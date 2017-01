AT

Offenes Singen&Mundart aus Oö.

am Do. 9. Febr. 2017 um 14:30 „Club Aktiv“ im Volkshaus Harbach in Linz/Urfahr, Im Bachlfeld 31. Toni Pichler singt mit den Besuchern Winter-u. Faschingslieder und Literat Engelbert Lasinger liest Heiteres aus seinen Büchern.