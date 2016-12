Passant verhindert Einbruch

27.12.2016, 07:43 Uhr

Dank der Aufmerksamkeit eines Mannes konnte ein Einbrecher auf frischer Tat gefasst werden.

LINZ. Ein Passant beobachtete am Montag, 26. Dezember, gegen 19.30 Uhr zwei Personen, die gerade in ein Lokal einbrechen wollen. Der Mann verständigte sofort die Polizei und in konnte einen männlichen Täter noch am Tatort, einem Lokal in unmittelbarer Nähe des neuen Musiktheaters, festnehmen. Der zweite Täter flüchtete in die Scharitzerstraße Richtung Einkaufspassagen und Parkhaus. Die bisherige Fahndung nach dem Mann verlief negativ. Die Ermittlungen laufen noch..