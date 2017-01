PfarrGschnas - Im Himmel ist die Hölle los!

AT

, Johann-Sebastian-Bach-Straße , 4020 Linz AT

Pfarre Sankt Konrad , Johann-Sebastian-Bach-Straße , 4020 Linz AT

Linz : Pfarre Sankt Konrad |

Jedes Jahr findet der generationenübergreifende Faschingsball am Froschberg statt und hat sich zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt. Kurzweilige Unterhaltung, tolle Show-Einlagen, verschiedene Bars, die Live Band VOICES AND MUSICund ein Gewinnspiel sorgen auch dieses Jahr für Spaß und Unterhaltung.



Programm:

+ Eröffnungs-Show

+ Live Band VOICES AND MUSIC

+ Gewinnspiel

+ Zauberkünstler Maguel - Höllisch-heiße Zaubershow

+ Cocktail-Loung mit Magic4+



Beginn: 20.30 Uhr; Einlass: 19.30 Uhr; Eröffnung: 20.30 Uhr

Eintritt: Freiwillige Spende; kein Vorverkauf