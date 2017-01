Pfleger von Patient mit Waffenattrappe bedroht

07.01.2017, 11:37 Uhr

Mit einer Revolverattrappe nötigte ein 14-jähriger Patient einen Pfleger zum Aufsperren der Türe.

LINZ. Gegen 22 Uhr bedrohte am Freitag, 6. Jänner, ein 14-jähriger Patient des Neuromed Campus einen Pfleger mit einer Waffenattrappe. Der Bursche nötigte den Pfleger zum Aufsperren der Ausgangstüre und flüchtete aus der Klinik.Sofort wurde eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter eingeleitet und weitere Streifenwagen sowie Beamten der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) und EKO Cobra alarmiert. Der 14-Jährige konnte am Gelände des Neuromed Campus direkt hinter dem Gebäude angehalten und festgenommen werden. Nach Schilderung des Sachverhaltes ordnete der Journalstaatsanwalt die Anzeige auf freiem Fuß an. Der 14-Jährige wurde nach ärztlicher Untersuchung mittels Parere in der forensischen Station des Neuromed Campus untergebracht. Beim sichergestellten Revolver handelt es sich um eine "Deko-Waffe" ohne Schlagbolzen. Weiters trug der Verdächtige einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker bei sich.