Radfahrbudget wird deutlich erhöht

13.12.2016, 13:54 Uhr

Mehr Geld für Radabstellanlagen, Radwege und Bewusstseinsbildung für den Radverkehr.

Der im Städtevergleich sehr geringe Radfahranteil am Gesamtverkehrsaufkommen in Linz ist seit Jahren Thema. Für FPÖ-Infrastrukturstadtrat hat dieses Thema nun "Priorität". Dafür soll das Budget deutlich angehoben werden. „Wir werden beispielsweise dafür sorgen, dass sich unsere jährlichen Mittel für Radabstellanlagen von bisher 4.700 Euro auf 30.000 Euro erhöhen", so Hein. Ebenso soll das Budgets für Radwege von bisher 285.000 Euro auf 535.000 Euro erhöht werden. Grundsätzlich positiv, allerdings mit gemischten Gefühlen, sieht man den Vorstoß bei den Grünen, da ein noch undefnierter Teil davon in den Radweg Linz-Puchenau investiert werden soll. "Der Grundsatzbeschluss des ,Westringradweges' Linz-Puchenau beinhaltet Kosten von bis zu 400.000 Euro für die Stadt Linz. Wenn diese im Budget bereits vorgesehen sind ist dies defakto keine Erhöhung sondern indirekt eine Subventionierung der Westring-Autobahn über die Voranschlagstelle ,Rad- und Wanderwege'", kritisiert der Grünen-Verkehrssprecher Klaus Grininger. Hein betont, dass es nicht zu einer Ausschöpfung der vollen 400.000 Euro kommen werde. Außerdem sei derzeit noch unklar wann der Bau des Westrings begonnen wird. Ob im Falle einer deutlichen Bauverzögerung das Radfahrbudget wieder gekürzt wird ist ebenfalls noch nicht definiert. "Man muss sehen welche Projekte es gibt. Sonst hätte ich ja dem Finanzreferenten unter falschem Vorwand Geld aus der Hüfte gerissen", so Hein.

Geld für BewusstseinsbildungErhöht werden soll in jedem Fall auch das Budget für Bewusstseinsbildung in der Höhe von 24.000 das in die Handy-App "Radwende" fließen soll. „Nach dem Starterfolg der ‚Radwende‘ wird für das nächste Jahr – gemeinsam mit dem Urheber der Software – eine Weiterentwicklung des Projekts samt neuer Kampagne vorbereitet“, so Hein.