Raubüberfall in Linz - Täter gefasst

11.02.2017, 10:27 Uhr

Zwei Serben festgenommen

Polizisten des Einsatzkommandos Cobra Mitte konnten die beiden Insassen des Fluchtfahrzeuges auf dem Rastplatz Haag an der Westautobahn festnehmen. Es handelt sich um zwei serbische Staatsbürger im Alter von 24 und 25 Jahren. Der Kleintransporter war gemietet. Der 24-Jährige ist zum Überfall geständig. Der 25-jährige Fahrer des Fluchtfahrzeuges gab an, er habe von der geplanten Raubstraftat nichts gewusst. Die Vernehmungen und Ermittlung dauern noch an.