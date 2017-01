Reifen bei drei Polizeiautos zerstochen

29.01.2017, 13:26 Uhr

Eine Zeugin beobachtete am 27. Jänner 2017, um 19.28 Uhr, einen Mann, wie er mit einem Messer bei drei Polizeifahrzeugen, die vor der Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof abgestellt waren, vier Reifen zerstach.

LINZ. Sie verständigte die Polizei und machte ein Foto des Mannes. Kurz nach der Tat wurde der 44-Jährige ohne festen Wohnsitz noch am Bahnhofsgelände aufgegriffen. Er ist zur Tat geständig und gibt seine Alkoholkrankheit als Motiv an. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz eingeliefert.