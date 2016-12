AT

Opening Act: Pavane



Musik, die deine Träume inspiriert und dich im nächsten Moment klar erwachen lässt. Hier treffen Stimme und Bass hoffnungsvoll aufeinander und es scheint, als wären sie in ihren lyrischen Klängen von nun an unzertrennlich. Die Musiker greifen in ihren Eigenkompositionen auf Elemente aus Pop, Worldmusic und der Improvisation zurück.



Martin Egger - Stimme

Sebastian Küberl - Kontrabass/e-bass



Im Anschluss Session, Eintritt frei!