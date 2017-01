Schmetterlinge profitieren von der Arbeit einer anderen Insektenart

29.01.2017, 09:13 Uhr

Eine besondere Form der Unterweisung erhielt ich durch meine häufig dort praktizierten Tierverhaltensbeobachtungen - hauptsächlich die Insektenwelt betreffend, welche eine vorherige Erkundung von Naturflächen und Untersuchung der dortigen Artendiversität voraussetzt.Beginnt man sich für die Artenvielfalt eines Biotops zu interessieren und führt hier Verhaltensstudien durch, kommt man nicht umhin deren weitere Entwicklung zu verfolgen, die für den Erhalt der lokalen Biodiversität aufschlussreich erscheint. So durfte ich vor Ort bereits die Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsmethoden erleben, welche die Biotopvielfalt negativ sowie positiv beeinflussen.Die Früchte dieser umfangreichen Belehrung ließen mich erkennen, dass der zunehmende Verlust an Lebensräumen, sowie eine intensive Bewirtschaftung von Naturflächen und die vielfach unterschätzte globale Erderwärmung im 21. Jahrhundert zu einer Beschleunigung der evolutionären Anpassung von Arten führt, mit nicht nur für die Tier- und Pflanzenwelt verheerenden Folgen.Aufgrund verändernder Lebensbedingungen nehmen monotone Artengemeinschaften zu, Lebensräume werden verlassen, oder werden neu definiert und es kommt innerhalb von Biotopen zu Wanderungen beziehungsweise Populationsverschiebungen. Unterschiedliche Umwelteinflüsse verursachen fluktuierenden Tier- und Pflanzenpopulationen, wirken sich artverändernd aus, können Gigantismus sowie die Verzwergung von Arten hervorrufen und sind letztlich für den stetigen Rückgang von Artenpopulationen verantwortlich. Manche Arten, die sich einer rasant verändernden Umwelt nicht anpassen können, verschwinden daraufhin von der Bildfläche des Lebens.Ein weiterer Vorteil dieser umfangreichen Naturbelehrung bestand darin, für die Linzer Bevölkerung festzustellen das wertvolle Biotope zubetoniert werden, ohne das vor Erteilung von Baubewilligungen auf artenreichen Naturflächen, die bezüglich ihrer Flächengröße keiner Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bedürfen, ein Artenmonitoring stattfand.Um der Nachwelt den artenreichen Lebensraum vielfach geschützter Arten zu erhalten und um die lokale Stadtbiodiversität zu fördern, möchte ich als Natur- und Verhaltensforscher nun vorschlagen, diese Lücke, die das Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001 mit seiner integrierten Artenschutzverordnung aufweist, dringend zu schließen.

§ 28 (3) Die geschützten Tiere in allen ihren Entwicklungsformen dürfen nicht verfolgt, beunruhigt, gefangen, befördert, gehalten oder getötet werden.§ 28 (4) In der freien Natur ist das Entfernen, Beschädigen oder Zerstören der Brutstätten (Nester oder Laichplätze) geschützter Tiere sowie das Zerstören oder Verändern ihres engeren Lebensraumes (Brutplatzes, Einstandes und dgl.) verboten (1.1).Ein meinerseits bereits am 04.08.2016 auf www.meinbezirk.at veröffentlichter Artikel, mit dem Titel "Besserer Schutz von Naturflächen notwendig", wies bereits auf das bestehende Problem hin.Der Link dazu: http://www.meinbezirk.at/linz/lokales/besserer-schutz-von-naturflaechen-notwendig-d1821180.html Durch die stetig voranschreitende Naturentfremdung, reagiert der Mensch nur mehr unzureichend oder überhaupt nicht auf Veränderungen die in der Natur unbestreitbar vor sich gehen.Auch wenn Homo sapiens kognitive Fähigkeiten aufweist und eine herannahende Gefahr mittels unabdingbarer Zeichen der Natur zweifelsfrei erkennt, ob nun aktuell durch abnehmende Bioindikatoren unserer Biotope, ein vermehrtes Auftreten von Naturkatastrophen, den zunehmenden Gletscherschwund unserer Alpen, einen verstärkter Käferbefall von Waldbäumen, das ansteigende Fluktuieren von Populationen, sowie ein beschleunigtes Artensterben und weiteres, wird dieser vermutlich erst dann handeln, wenn es für ihn bereits zu spät erscheint.Leider liegt es in der Natur des Menschen, oft erst dann zu handeln nachdem etwas geschah. Das wäre ein guter Grund sich jetzt seiner Wurzeln zu besinnen, denn der Mensch war von jeher auf eine intakte Natur angewiesen. Die eindeutigen Hinweise, die dieser durch Veränderungen der Natur erfährt, sollten in jedem Fall sehr ernst genommen werden, denn sie werden weitreichende Folgen für Mensch und Tier mit sich ziehen.Da wir bereits generationsübergreifend einer Naturentfremdung ausgesetzt waren, sind wir alle darin gefordert, Menschen wieder die Natur näherzubringen, damit daraufhin eine gewisse Wertschätzung entwickelt werden kann, um unseren größten Naturschatz, den Artenreichtum, für kommende Generationen bewahren zu können.Wenn wir das schaffen, wird es uns auch gelingen sich der größten Herausforderung der Menschheit entgegenzustellen "der globalen Erderwärmung".Erst dann wird mein Spruch Erfüllung finden "Die Weisheit eines Menschen spiegelt sich im Umgang mit der Natur wider!"Forschungsbeginn: 21.03.2015Langzeitforschungsbeginn: 22.03.2015Kurz nachdem ich im linznahen Naturschutzgebiet pleschinger Sandgrube auf einer Hainbuche (Carpinus betulus) eine seltene Schmetterlingsart entdeckte, die vermutlich dort als Imago überwinterte und gerade auf einem Ast sitzend den austretenden Saft der Baumart aufzusaugen begann, weckte, die an diesem Tage beobachtete Lebensweise des weiblichen Edelfalters, ein besonderes Interesse in mir. Meinem Interesse folgend, begann ich schließlich am 21.03.2015 die Art Großer Fuchs (Nymphalis polychloros) zu studieren. Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, welchen ungewöhnlichen Verlauf und welche Ausdehnung diese Studie erfahren würde, die ich nur in Linz und unmittelbarer Nähe durchzuführen gedachte.Am darauffolgenden Tag informierte ich, per Email, einen namhaften Biologen und oberösterreichischen Schmetterlingsexperten über mein Vorhaben. Der Biologe war seiner Antwort zufolge merklich erfreut darüber und ermunterte mich nachfolgender seinerseits in den Raum gestellte Frage eine klärende Antwort zuzuführen; ob alleinig von Menschen herbeigeführte Lebensraumveränderungen für Populationsschwankungen der Art Nymphalis polychloros verantwortlich wären?Um die Frage in späterer Folge wissenschaftlich korrekt beantworten zu können, musste, diese Art betreffend, meinerseits eine Langzeitstudie durchgeführt werden.Gleich vorweg möchte ich meiner Vermutung Raum lassen, dass der Einsatz von Pestiziden in der Obstwirtschaft, neben lebensraumverändernde Maßnahmen, als Hauptverursacher für fluktuierende Populationen der Art N. polychloros betrachtet werden darf. Nicht ohne Grund wird der Große Fuchs unter Experten als empfindlicher Bioindikator bezeichnet und in zahlreichen österreichischen roten Artenlisten bereits als stark gefährdete Kat. 2- Art (1) geführt.Laut Schmetterlingsexperten befindet sich der Große Fuchs in Mitteleuropa, seit 2002, aber wieder im Vormarsch und breitet sich zügig gegen Osten und Norden hin aus.Meine bisherigen Beobachtungen spiegeln hingegen ein ganz anderes Bild wider, denn in Linz und Stadtnähe war N. polychloros nur sporadisch, etwa am Waldrand von Laub- und Mischwäldern beziehungsweise deren Saumbiotopen aufzufinden, die dessen Raupenfutterpflanzen, wie Weiden (Salix), Ulmen (Ulmus), Pappeln (Populus) und zum Teil unterschiedliche Obstbäume enthielten (2).Im Jahre 2015 sichtete ich gerade einmal vier Individuen dieser Art, drei davon im März und eines im Juli.Im Frühjahr erschien es mir möglich N. polychloros in einem Baum- und Strauchsaum auf Weidenkätzchen der Gattung Salix saugend vorzufinden, auf deren Zweigspitzen, beziehungsweise in deren Nähe, auch die Eiablage stattgefunden haben könnte. Es zeigte sich, dass der Große Fuchs stets Baumsäfte bevorzugte. Manchmal konnte ich die Art an feuchten Stellen eines Forstweges bei der Mineralienaufnahme beobachten.Trotz intensiver Suche in unterschiedlichen seiner Lebensräume, gelang mir 2016 die Sichtung nur eines einzigen Individuums von N. polychloros. Dieses war in Linz/Dornach auf einer Hausmauer eines Wohnhauses zu finden, wo sich das wechselwarme Insekt aufzuwärmen suchte. Das Gebäude selbst befand sich unweit von Schrebergärten, am Rande eines Mischwaldes. Ein Studium an diesem Individuum konnte nicht erfolgen, da es danach an der Fundstelle beziehungsweise in unmittelbarer Umgebung nicht mehr auffindbar war.31.03.2015, 12.28 Uhr Naturschutzgebiet pleschinger Sandgrube/Steyregg, 1 weibliches Individuum.25.03.2015, 12.40 Uhr lichte Waldfläche St.Magdalena/Katzbach, 2 Individuen.26.07.2015, 09.55 Uhr Baum- und Strauchsaum, neben Schiltenbergstraße, 1 Individuum.29.03.2016, 13.00 Uhr Linz/St.Magdalena, 1 Individuum.Ort der Feldforschung: Saumbiotop nähe Schiltenbergwald, bei Linz/Ebelsberg.Forschungszeitraum: 26.07.2015 bis 24.09.2015, mit tageweisen Unterbrechungen.Interessante Natur- und Tierbeobachtungen meinerseits führten im Sommer 2015 zu einer Ausweitung der in Linz und Umgebung durchgeführten N. polychloros- Langzeitforschung. Diese fand in einem benachbarten Saumbiotop des südwestlich bei Linz/Ebelsberg gelegenen etwa 1.773.000 Quadratmeter (3) großen Mischwaldbiotops, des sogenannten Schiltenbergwaldes, statt.Die von Ökotonen umgebene ausgedehnte Waldfläche wird großteils naturnahe bewirtschaftet, wirkt ausgesprochen natürlich und gleicht annähernd einem Urwald mit Aucharakter.Unterschiedlichste Lebensformen profitierten bereits vom natürlichen Umfeld des Waldes, welches sich dort in einer hervorragenden Artendiversität widerspiegelt. Aber nicht nur die Artenvielfalt selbst profitierte von der naturnahen Bewirtschaftung des Mischwaldes, sondern insbesondere die Linzer Bevölkerung, die somit ein Stück pure Natur besitzt. Denn 970.000 Quadratmeter (4) des Schiltenbergwaldes gehören der Stadt Linz. Damit steht diese grüne Lunge stets allen erholungssuchenden Stadtbürgern als wertvolles Naherholungsgebiet zur Verfügung.Das Waldökosystem weist wahre Schätze der Natur auf, die weit kostbarer erscheinen, als jedes von Menschenhand geschaffene Kunstwerk es jemals sein mag. Es handelt sich hierbei nicht nur um die ungestüme Wildheit von gewissen Waldbereichen, sondern es betrifft vornehmlich die dort vorkommenden seltenen und geschützten Arten unserer Fauna und Flora, dessen Lebensraum dauerhaft zu schützen mir stets vorteilhafter erschien, als der Schutz einzelner Arten.Übergangsbereiche von zwei unterschiedlichen Ökosystemen werden als Ökotone bezeichnet. Sie bieten zahlreichen Tierarten Lebensraum, sowie Brut- und Versteckmöglichkeiten und stellen zugleich deren reichhaltige Nahrungsquelle dar.Ökotone sind in der Regel sehr artenreich und weisen eine unterschiedliche Vegetation auf, die für die eine oder andere Art, bezüglich ihrer Habitatsansprüche, vorteilhaft erscheint.Betrachtet man die Qualität von Saumbiotopen, wird dieses eine sehr aussagekräftige Größe darstellen, wenn es um die Feststellung der Schutzwürdigkeit derartiger sowie daran angrenzender Lebensräume geht.Eine zunehmende Bedeutung erlangen Baum- und Strauchsäume in Zeiten der Klimaerwärmung dadurch, da sie für ein konstanteres Waldklima beitragen, was wiederum die Isolierung wandernder Amphibien- und Reptilienarten verhindert.Die intensive Bewirtschaftung von an Ökotone angrenzender landwirtschaftlichen Flächen und der damit verbundene Eintrag von chemischen Insektiziden sowie Herbiziden, können, im verstärkten Maße, zu stark fluktuierenden Tier- und Pflanzenpopulationen in diesen und benachbarten Biotopen führen. Ständig sollte damit gerechnet werden, dass in derartigen durch Pestizide belasteten Ökosystemen Arten aussterben.Umwelteinflüsse sind aber auch für Modifikationen an Pflanzen verantwortlich, wie dieses in einem Randbiotop einer landwirtschaftlich genutzten Fläche, welche sich in unmittelbarer Nähe der Schiltenbergstraße befindet, an einem 56 cm hohen Individuum der Artengruppe Dolden-Milchstern (Ornithogalum umbellatum agg) feststellbar war.Als ich mit eigenen Augen die ökologischen Auswirkungen der Intensivwirtschaft sah, zugleich die Vorteile von Ökotonen erkannte und seltene Funde aus der dortigen Fauna und Flora mich zu überzeugen begannen, weckten diese Übergangsbereiche zunehmend mein wissenschaftliches Interesse.Die Sichtung von N. polychloros am 26.07.2015, um 09.55 Uhr, wies auf ein umfangreiches Geschehen in einem begrenzten Ökosystembereich eines Saumbiotops hin, welches zu der Erweiterung dieser Feldforschung führte. Es handelt sich hierbei um einen Erlebnisbericht, der gleichzeitig ein Auszug aus meiner laufenden Feldforschung darstellt, dessen Aufarbeitung sowie Auswertung viel Zeit in Anspruch nahm und deren Veröffentlichung, wegen weiterer von mir im Jahre 2016 durchgeführter Feldforschungen, zurückgestellt werden musste. Dennoch handelt es sich um aktuelles der Natur entlocktes Datenmaterial, wovon lediglich am 26.09.2015, auf der Internetplattform www.meinbezirk.at, die Vorveröffentlichung einer neuen Erkenntnis stattfand.Die Feldforschung erfolgte in einem Saumbiotop einer landwirtschaftlich genutzten Fläche. Daran angrenzend befindet sich die Schiltenbergstraße, die in den Schiltenbergwald führt. Der Baum- und Strauchsaum befindet sich nordwestlich der genannten Straße. Die Vegetation weist unterschiedliche Straucharten und einige Baumarten auf. Darunter befinden sich mehrere Bergulmen (Ulmus glabra), die von Brombeersträuchern (Rubus sectio Rubus) umgeben sind. Auf zwei dieserUlmen war zu sehen, wie Hornissenarbeiterinnen der Art Vespa crabro, mit ihren Mandibeln (6) = Oberkiefer (Mundwerkzeug) die Borke der Ulmen öffneten, um an deren Nahrung den Baumsaft zu gelangen.Meinen Aufzeichnungen zufolge hielten sich die Arbeiterinnen maximal 1,29 Stunden an diesen Futterstellen auf. Diese Zeitangabe wurde nach Beendigung der erweiterten Feldforschung, bei herbstlichen Beobachtungen, deutlich überschritten.An den zahlreichen Borkenöffnungen zweier Ulmen fanden sich, neben dem Großen Fuchs (Nymphalis polychloros), mehrere Admiralfalter (Vanessa atalanta), einige C- Falter (Polygonia c-album), Waldbrettspiele (Pararge aegeria), sowie zahlreiche andere Insektenarten, darunter Käfer der Art Protaetia vs. cuprea, um für sich die mehr oder weniger leicht zugängliche Nahrungsquelle zu nutzen.Als ich N. polychloros auf der älteren der beiden Bergulmen – Normmessung (Naturschutz) bei 1m (5) ergab 22.54 cm Brustdurchmesser - unter nicht geringen Gefahren für sich an der geöffneten Borke zum ersten Mal saugend vorfand, begann ich danach meine Beobachtungen schriftlich aufzuzeichnen und das Geschehen mit Fotos und Videos zu dokumentieren. Denn in diesem kleinen Ökosystembereich gab es viel mehr zu belegen, als nur das Profitieren anderer Insektenarten im Bezug auf diese Nahrungsquelle.Der zeitweilige Aufenthalt gleich mehrerer Schmetterlingsarten, gewährte mir einen Einblick in deren nonverbale Kommunikation, die artspezifische Unterschiede erkennen ließ. Meine Beobachtungen führten mir ein arttypisches Verhalten vor Augen, nämlich das die Entfernung einer Störung, welche eine Spezies durch deren Annäherung oder einer abrupten Bewegung verursacht, nicht nur die Auswahl ihrer Gestiken beeinflusst, sondern auch die Intensität ausgesandter Störsignale – wie ich diese bezeichnete – sich vielleicht sogar danach richten könnten.Die Gestensprache von Lepidoptera zu entschlüsseln betrachte ich als ein künftiges Ziel meiner Forschungen.Die von Vespa crabro geöffneten Stellen, an denen sich eine oder gleich mehrere den Baumsaft aufnehmende Arbeiterinnen aufhielten, mussten stets wegen herannahender Insekten verteidigt werden. Denn die Baumsaftquellen wurden häufig aufgesucht, waren oft umlagert und damit höchst begehrt.Da sich geschlechtsreife Tiere (Imagines) von zuckerhaltigen Säften sowie Baumsäften ernähren, ließen sie die mit ihren Mandibeln an der Futterstelle ergriffenen Insekten stets fallen. Die Jagd nach Insekten erfolgte gesondert, da deren Larven wiederum fleischliche Kost bevorzugen.Wenn Hornissen Tagfalter oder andere Insekten fangen, lassen sich die jagenden Arbeiterinnen mit ihrer Beute häufig auf den Erdboden fallen, wobei bereits im Flug ein oder mehrere Stiche gesetzt werden können. Die Beutegröße und deren Wehrhaftigkeit steuern vermutlich dieses Verhalten.Danach wird die Beute fliegend abtransportiert, um sie anschließend anderenorts in der Vegetation zu zerlegen. Das Zerlegen ihres Fanges geht äußerst rasch vor sich.Die vielleicht sogar mit einem gewissen System angelegten Borkenöffnungen boten den jagenden Hornissen stets genügend Beute.Meine Beobachtungen im Saumbiotop zeigten, dass es vorzugsweise Echte Wespen (Vespinae) waren die hier erjagt wurden, da sie langsamer reagierten und deshalb leichter gefangen werden konnten.Unter Hornissen herrscht stets eine gewisse Anspannung, was diese Insektenart für den Beobachter aggressiv wirken lässt.Aber wie verhalten sich Hornissen den Menschen gegenüber wirklich und stimmt etwa der im Volksmund verbreitete Glaube, "Sieben Stiche töten ein Pferd, drei Stiche einen Menschen"?Da Hornissen als Fluchttiere bekannt sind, kaum Verteidigungsbereitschaft zeigen, in einer sozialen Gemeinschaft leben und hier als äußerst nützliche Insektenjäger fungieren, darf man davon ausgehen, das sie, bei Beachtung von gewissen Grundregeln – was insbesondere für den Aufenthalt in unmittelbarer Nestnähe gilt, für den Menschen eher weniger gefährliche Tiere darstellen.Betrachtet man die Giftdosis die eine Hornissenarbeiterin nach dem Stich abgibt, fällt sie nachweislich geringer aus als die einer Honigbiene. Aufgrund dieser Tatsache muss davon ausgegangen werden, dass ein nichtallergischer gesunder Mensch viele hundert Stiche überleben kann (7,8).Unter Hornissenarbeiterinnen sind untereinander aggressive Verhaltensweisen erkennbar. Das verrät bereits ihr angeborener Drang, die Rangordnung feststellen zu müssen und diese, mittels unterwürfigen Gestiken – eng angelegte Beine sowie Flügel und eine nicht mehr bewegende geduckte Haltung einnehmend - bestätigt zu wissen. Die Rangordnungskämpfe (Kommentkämpfe) (9), die nach bestimmten Regeln abzulaufen scheinen, werden zumeist auf unblutiger Ebene geführt.Ein weiteres Lebensverhalten von Hornissen stellen Beschädigungskämpfe dar. Bei dieser aggressivsten ihrer Kampfformen, die nur bei unlösbaren Konflikten angewandt wird, versucht eine Beschädigungskämpferin den Kampfpartner vordergründig zu töten.Beim Mauling wird die Rangordnung unter Hornissenarbeiterinnen zumeist verletzungsfrei festgelegt. Dabei hängen sich die Kämpferinnen oft mit deren Beinen an zum Beispiel der Borke eines Baumes auf und fangen an, sich gegenseitig mit den Mandibeln an diesen, sowie am Kopfschild (Clypeus) (6) zu beknabbern. Dabei klopfen sie mit den Antennen wiederholt auf den Kopf des am Kampf Beteiligten, als auch auf dessen Facettenaugen. Möglicherweise sollte das Antennenklopfen auf den Gegner beruhigend einwirken, oder dieses stets wiederholende Verhaltensmuster könnte vielleicht den Gegner dessen Volkszugehörigkeit vermitteln. Das längste Mauling, welches ich beobachten durfte, dauerte 39 Minuten an.Wenn vor dem Mauling der Thorax der Angegriffenen erklommen wird, um ihn oberhalb mit ihren Mandibeln zu bearbeiten, war des Öfteren zu beobachten das darauf kein Mauling erfolgte, da die im Kampf Unterlegene der jetzt ranghöheren Arbeiterin zuvor zweifelsfrei ihre Unterwürfigkeit signalisierte. Wird der im Kampf überlegenen Kommentkämpferin nicht eindeutig die Gestik einer Unterordnung vermittelt, oder wenn die am Kampf Beteiligte sich ihr nicht unterwerfen wollte, konnte dies dazu führen, dass deren Thorax längere Zeit mit den Mandibeln bearbeitet wurde und es danach zu einem Mauling kam. In diesem Fall wäre ein mehrmaliger Wechsel möglich, vom Mauling zum Thorax beknabbern und umgekehrt. Auch im Anschluss Maulings kann ein Beknabbern des Thorax erfolgen.Während des Maulings können aber noch weitere Körperteile beknabbert werden, wie zum Beispiel Flügel, Beine, Fecettenaugen, Antennen, aber auch der Abdomen selbst.Wie lange ein derartiger Rangordnungskampf andauert, beziehungsweise ob dieser fortgeführt wird, hängt vor allem von einer eindeutig signalisierten Gestik der unterlegenen Kommentkämpferin ab. Die Flucht der schwächeren Arbeiterin wäre eine weitere Option einen Kommentkampf vorzeitig zu beenden.Kam es zu einer Fortführung des Kampfes, konnte es durchaus vorkommen das danach im Flug weitergekämpft wurde, wobei wiederholt das Mauling Anwendung fand. Häufig war der Erdboden das letztere Flugziel, um dort das Beknabbern von Körperteilen fortzuführen.Ebenso konnte ich beobachten, dass während des Maulings an Ort und Stelle sich beide umklammernd von dort auf den Boden fallen ließen, um sich hier weiter zu beknabbern.Wenn in der Endphase eines Kampfes die Unterlegene Schwächen zeigte und sich nicht rechtzeitig aus einer Umklammerung der im Kampf Überlegenen befreien konnte, um noch rasch die Flucht zu ergreifen, drohte ihr daraufhin, was jedoch sehr selten zu beobachten war, der Tod durch den Giftstachel.Am Abend begannen sich diese Attacken zu häufen, was vermutlich auf sinkende Temperaturen zurückzuführen war.Die in den vorherigen zwei Abschnitten beschriebenen Verhaltensweisen, im Bezug auf das Mauling, bilden zusammengenommen eine untrennbare Einheit.Führen Konflikte zu keiner Lösung, können Beschädigungskämpfe die Folge sein. Bei derartigen Kampfhandlungen wird vorrangig versucht den Gegner, das kann eine Arbeiterin des eigenen Volkes, eine Drohne, oder Eindringlinge eines fremden Hornissenvolkes sein – Territorialverletzung - zu töten.Die stets heftig ausfallenden Kämpfe werden zumeist kurz geführt, können aber genauso über mehrere Minuten und länger andauern.Ein Beschädigungskampf lässt sich von einem Kommentkampf oft durch deren unterschiedliche Position unterscheiden, die Kampfgegner während eines Kampfes einnehmen. Anstatt Kopf an Kopf zu kämpfen, wird hier oft mit dem Kopf an den Hinterleib des Gegners gerichtet weitergekämpft. Die im Kampf überlegene wird dabei versuchen ihren Stachel an einer leicht durchdringbaren Stelle zu positionieren, um danach der Unterlegenen ihr Gift zu injizieren.Das Natur-pur- Erlebnis dieser wilden Verfolgungsjagd einer Drohne, die im Flug bereits von einer Beschädigungskämpferin heftig attackiert wurde, wobei möglicherweise sogar der Stachel der Angreiferin zum Einsatz kam, fand im wahrsten Sinne des Wortes auf meinem Rücken statt. Denn hier wurde anschließend weitergekämpft und ich konnte förmlich am Flügeleinsatz beider Hornissen hörend die Wildheit dieses Kampfes erahnen. Bei dem nicht lange andauernden Beschädigungskampf wurde der Drohne vermutlich mindestens ein Stich zugefügt, das linke Vorderbein bis hin zum Femur (10) = Oberschenkel abgetrennt, sowie deren rechter Vorderflügel beschädigt. Nachdem er den kämpferischen Gerangel entkommen war, musste die Drohne, wegen bereits einsetzender Lähmungserscheinungen, auf der Borke einer danebenstehenden Bergulme notlanden. Hier angekommen, wurde die sichtlich angeschlagene sowie bereits handlungsunfähige Drohne neuerlich angegriffen und dabei gestochen, vielleicht sogar von derselben oder einer anderen Arbeiterin – ohne Markierung der Individuen schwer feststellbar. Anschließend fielen beide in das der Ulme umgebende Gras, wobei das Männchen von der Angreiferin umklammert wurde. Der zuvor stattfindende Kampf war wiederum kurz, aber die neuerlich dabei injizierte Giftdosis verfehlte seine Wirkung nicht, denn dem Männchen schien es danach immer schlechter zu gehen.Die Drohne konnte sich nun nicht mehr fortbewegen und es war nur mehr eine Frage der Zeit, wie lange sich diese noch an einem Grashalm festhalten konnte.Ein Schauer lief mir über den Rücken, als mich das Männchen von dort aus hilfesuchend ansah. In dieser Situation konnte ich jedoch nicht helfend eingreifen und musste der Natur, die mitunter sehr grausam sein kann, freien Lauf lassen.Letztendlich verstarb die Drohne Stunden später an den Folgen der zuvor verabreichten Giftdosen.Derartige Naturerlebnisse sind sehr bewegend und hinterlassen stets einen nachhaltigen Eindruck!Am 05.08.2015 gelang mir, um etwa 13.20 Uhr, erstmals die Beobachtung und schriftliche Aufzeichnung eines Lebensverhaltens, das bisher außerhalb eines Hornissennestes noch nie dokumentiert werden konnte. Es handelt sich hierbei um die Übergabe einer erbrochenen Flüssigkeit (Baumsaft) unter Hornissenarbeiterinnen, welches zoologisch als Trophallaxis (11) bezeichnet wird.Diese besondere Verhaltensweise fotografisch festzuhalten erforderte meinerseits sehr viel Geduld und Aufmerksamkeit.Wie im Anschluss beschrieben, weist dieses Verhalten auf eine kognitive Intelligenz von Insekten hin.Dem Mauling zum Verwechseln ähnlich, lässt jenes Lebensverhalten jedoch einerzwungenes Übergeben von Baumsäften an eine auf Jagd befindliche Arbeiterin erkennen.Warum sich eine Jägerin nicht die Zeit nahm, an den von Arbeiterinnen geöffneten Stellen der Baumrinde selbst den Baumsaft aufzunehmen, kann nur mit deren Aufgabe im Zusammenhang gestanden sein, für die hungrige Brut schnellstmöglich Nahrung zu erjagen.Ein derartiger Überfall einer hungrigen Jägerin könnte durch die Aufmerksamkeit der an diesen Futterstellen befindlichen Arbeiterinnen unter Umständen noch vereitelt werden, wenn diese rechtzeitig eine Abwehrhaltung einnehmen. Das Verhalten erkennt man daran, dass die Arbeiterin ihren Thorax ruckartig in Richtung einer zumeist im Fluge herannahenden Bedrängerin aufrichtet. Um für die Angreiferin noch imposanter zu wirken, hebt sie während des Aufbäumens die Vorderbeine an und streckt diese in deren Richtung aus, wobei sie diese spreizt. Wiederholt war dabei zu beobachten, dass deren Flügel v-förmig dabei nach vorne bewegt wurden.Eine derartige Abwehrhaltung wurde oft auch dann eingenommen, nachdem sich eine Arbeiterin erst kurz an einer Futterstelle befand.Ich gehe davon aus, dass sie zuerst ihren Hunger stillen und danach ihren Kropf füllen musste, bevor es überhaupt zu einer unfreiwilligen Fütterung kommen konnte.Die Abwehrgestik von Vespa crabro war ebenso bei Annäherung anderer Insektenarten zu beobachten, wenn diese ihrer Nahrungsquelle zu nahe kamen. Sich an die Futterstelle annähernde Insekten wurden aber auch mittels Anhebens eines ihrer Beine, dass sie in Richtung des Eindringlings ausstreckten eingeschüchtert, was bedeutet "verschwinde, ansonsten werde ich ungemütlich". Diese effiziente und leicht verständliche Gestensprache wird auch von anderen Insektenarten gerne benutzt.Die Aufforderung zur Flüssigkeitsübergabe wurde der Bedrängten vermutlich mittels Anstupsen oder Beknabbern ihres Abdomens signalisiert, wobei die Mandibeln der Bedrängerin eingesetzt wurden. Der gleiche Vorgang war vor der Übergabe einer Futterstelle zu beobachten.Die an einer Futterstelle aufgenommene Saftmenge schien ausschlaggebend dafür, ob der angreifenden Jägerin sogleich die Gestik einer Abwehr signalisiert wird. Nachdem eine Abwehrhaltung eingenommen wurde, war es wiederholt zur Einladung einer gemeinsamen Saftaufnahme gekommen – wenn die Borkenöffnung groß genug war, oder es erfolgte im Anschluss die Übergabe dieser Futterstelle.Nachdem eine Arbeiterin zuvor von einer Bedrängerin umklammert wurde, kam es äußerst seltenen sofort zu einer Flüssigkeitsübergabe.Reagierte die bedrängte Arbeiterin nicht, oder nur gering auf den Bedrängungsversuch, erfolgte im Anschluss keine Fütterung. Es könnte jedoch auch hier zu einem Aufenthalt des Bedrängers an der Futterstelle selbst, oder zur Übergabe dieser Baumsaftquelle kommen. Die vorübergehende Ablösung einer Arbeiterin an der Futterstelle wäre möglich, sei aber aufgrund fehlender Markierungen von Individuen nicht belegbar.Das Vespa crabro, im Jahre 2016, nicht häufig auf Linzer und linznahen Biotopen zu sehen war, kann mit natürlichen Populationsschwankungen erklärt werden.Hornissen können, wie auch andere Wespenarten, jahrweise in sehr unterschiedlicher Häufigkeit auftreten und 2016 war ein schlechtes Wespenjahr, laut Auskunft des Biologen Herrn Dr. Martin Schwarz, vom Linzer Biologiezentrum. Aus seiner Sicht sei die Art im Linzer Raum nicht gefährdet.Betrachtet man deren faszinierendes teils unerforschtes Lebensverhalten näher und sieht sich ihre Nützlichkeit als Insektenvernichter, versteht man sofort meinen Gedanken die Art, nach dem oberösterreichischen Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001, sowie der beigefügten OÖ. Artenschutzverordnung schützen zu wollen.In Deutschland wurde Vespa crabro bereits am 01.01.1987 in das Artenschutzgesetz aufgenommen und ist seither nach Anlg.1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO), in Verbindung mit § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), gesetzlich geschützt (12).Auch wir sollten diesem guten Beispiel folgen, denn Hornissen sind in Österreich bereits in den Bundesländern Vorarlberg und Steiermark Artengeschützt.Da die Borke der im Baum- und Saumbiotop befindlichen älteren der beiden Bergulmen mehr und mehr beschädigt wurde und sich unweit von ihr ein bereits abgestorbenes Individuum befand, versuchte ich während meiner Verhaltensbeobachtungen der Sache auf den Grund zu gehen. Denn mir erschien wichtig zu erfahren wer oder was die Baumschäden verursachte, die letztendlich ein Ulmensterben nach sich zogen. Eines jedoch war mir von vornherein klar, dass, wenn Ökosysteme aus den Fugen geraten, zumeist der Mensch Schuld daran sei.Hornissen konnten unmöglich für derart große Schäden verantwortlich sein, da immer mehr abstehende Borkenstreifen am Stamm sichtbar waren und Teile davon verstreut am Boden lagen. Zuvor war mir nicht entgangen, dass sich hier Buntspechte aufhielten, was bedeutete, dass hier genügend Futter, in Form von Käferlarven, auf sie warten musste. Auch die Fraßspuren, die innerhalb beziehungsweise unterhalb der Borke sichtbar waren, deuteten untrüglich auf einen Käferbefall hin, ebenso die zahlreichen Käferlarven, welche sich darin befanden.Bei der fotoentomologischen Bestimmung dieser Käferlarven waren mir Entomologen des Linzer Biologiezentrums behilflich, für deren Mitwirken ich mich an dieser Stelle bedanken möchte.Somit schien der Fall in diesem kleinen Ökosystembereich gelöst, wenn es nicht den untrüglichen Tatbestand der Klimaerwärmung geben würde. Denn dadurch wurde und wird in diesem Saumbiotop, sowie rund um den Schiltenbergwald, aber auch in anderen Waldökosystemen, die explosionsartige Vermehrung als auch Ausbreitung von Baumschädlingen sowie Baumkrankheiten begünstigt. Das sei der Grund dafür, dass vermehrt im Schiltenbergwald und anderen Wäldern die Motorsägen der Forstarbeiter zum Einsatz kommen.Der positive Effekt von lichten Waldbereichen besteht darin, dass dadurch die Kahlschlagvegetation gefördert wird, die wiederum zahlreichen Insektenarten Nahrung und Lebensraum bietet. In erster Linie profitieren Wirbeltierarten davon.Zu viele lichte Waldbereiche begünstigen wiederum die Austrocknung von Waldflächen.Eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder erfolgt nun schon seit mehr als 250 Jahren. Bereits vor etwa 300 Jahren, im Jahre 1713 verfasste der sächsische Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz ein Buch mit dem Titel "Ökonomie der Waldkultur (Silvicultura Ökonomika)"(13). In diesem Buch wurde seinerseits erstmals die nachhaltige Waldwirtschaft erwähnt. Carlowitz vertrat darin die Anschauung, das man dem Wald nur so viel Holz entnehmen sollte, wie durch Aufforstung nachwachsen könne. Deshalb gilt er heute als Vater des Begriffes der "Nachhaltigkeit".Vor dieser Zeit der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Wälder sorgten Borkenkäfer (Scolytinae), in sich selbst überlassenen Wäldern, für eine Verjüngung des Waldes. Viel später erst wurden Borkenkäfer, aus wirtschaftlicher Sicht, von der Forstwirtschaft als Schädlinge betrachtet.Jetzt geht man in der Waldwirtschaft dazu über, von monokulturellen Wäldern auf den altbewährten Mischwald umzustellen. Und das gerade wegen seiner klimastabilisierenden Wirkung und Verminderung biologischer Risiken. Aus der naturnahen Bewirtschaftungsform ergibt sich ein großer Vorteil für die lokale Artendiversität.Ein im Bezug auf abiotische Umweltfaktoren interessanter Indikator, stellt die im Schiltenbergwald lebende und bereits gefährdete Schmetterlingsart "Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla)" dar. Denn diese Waldschmetterlingsart scheint direkt von der globalen Erderwärmung betroffen, da deren lebenswichtige Feuchtbereiche – dazu gehören auch Wasserlachen, in denen der Falter wertvolle Mineralien für sich und darin befindliche Blütenpollen aufnimmt - während seiner Flugzeit rascher auszutrocknen beginnen. Würde es um den Schiltenbergwald keine Strauchsäume geben, wäre die Situation vermutlich noch prägnanter.Meine bisherigen Verhaltensbeobachtungen ergaben, dass ein Verdunsten letzter Feuchtstellen innerhalb seines Revieres, L. camilla zu Wanderungen im Waldbiotop veranlasste, um hier nach letzten feuchten Stellen zu suchen.Bei meinen Feldforschungen konnte ich diese Art betreffend herausfinden, dass im Schiltenbergwald gleich drei Faktoren für Populationsschwankungen verantwortlich zeichneten, die in absehbarer Zeit zum Aussterben von L. camilla führen könnten. Als erster Faktor wäre der Austrag von Spritzmitteln auf den Mischwaldbiotop angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu nennen, ein weiterer betrifft das bereits oben angeführte Schwinden von Feuchtstellen wegen klimatischer Veränderungen. Als dritter kommt ein erhöhter Stressfaktor, in Verbindung mit der hohen Störanfälligkeit dieser Schmetterlingsart in Frage. Denn wird L. camilla durch vorbeifahrende Kraftfahrzeuge oder Mountainbiker auf oder unmittelbar neben der Schiltenbergstraße sowie auf Forstwegen, wo sich die Falter vorzugsweise aufhalten, in seinem natürlichen Verhalten gestört und aufgeschreckt, flüchtet dieser sogleich in die angrenzende Vegetation, wo sich das Tier zu beruhigen sucht. Danach dauerte es stets eine Weile, bis L. camilla schließlich wieder sein natürliches Lebens- sowie Revierverhalten zeigte, indem dieser an seine gewohnten Stellen zurückkehrte, wo er sich aufzuwärmen pflegte, an Feuchtstellen aufhielt, auf Kot als auch an toten Tieren saugte, eher selten zu sehen dessen Futterpflanzen aufsuchte, in sein Revier eindringende Rivalen verjagte und dort gleichzeitig nach potentiellen Partnern Ausschau hielt um seiner Daseinsaufgabe gerecht zu werden.Um die in Oberösterreich bereits gefährdete Art Limenitis camilla im Schiltenbergwald vor dem Aussterben zu bewahren, wäre ein besonderer Lebensraumschutz notwendig. Denn auch die Schiltenbergstraße gehört zum Habitat dieser und weiterer seltener Tierarten.Der von mir vorgeschlagene Habitatsschutz dürfte nicht nur nachhaltige Auswirkungen auf die dortige Insektenfauna haben, sondern würde zugleich die hier aufscheinende Amphibien- und Reptilienfauna, sowie andere Wirbeltiere vor den gravierenden Folgen des Straßenverkehrs bewahren.Eine wichtige Sofortmaßnahme wäre die Anbringung von Schranken auf der Schiltenbergstraße, sowie ein von der Behörde erlassenes allgemeines Fahrverbot, diesmal jedoch ohne Ausnahmeregelung für alle Fahrzeuge geltend. Damit findet endlich der stetig anwachsende Umfahrungsverkehr ein Ende, wobei vielfach die im Wald behördlich verordnete zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h, von Kraftfahrzeuglenkern bei weitem überschritten wurde und dabei zahlreiche nach der OÖ. Artenschutzverordnung geschützte Tiere den Straßenverkehr zum Opfer fielen. Leider werden von mir dort immer wieder tote oder im Todeskampf befindliche Tiere aufgefunden wurden.Eine weitere Empfehlung meinerseits wäre, welche den Erhalt der lokalen Biodiversität dieses Mischwaldbiotopes betrifft, in den zahlreich dort vorkommenden Erdsenken Folien einzubringen um die Lebenssituation dortiger Amphibien- und Reptilienarten grundlegend zu verbessern. Insekten, zum Beispiel Libellen, würden, wie auch Wirbeltiere, darunter zahlreiche Vogelarten, davon profitieren.Die letzte von mir am 10.07.2016, von 13.10 Uhr – 15.30 Uhr, großflächig im Schiltenbergwald durchgeführte Zählung von L.camilla ergab 17 Individuen. Flächenmäßig auf das große Waldbiotop bezogen, schätze ich die dortige Populationsgröße des Kleinen Eisvogels auf mindestens 50 Individuen.Eine Transekt-Methode der Insektenzählung erscheint mir, im Bezug auf diese Art, nicht Aussagekräftig genug, da die Population im Biotop weitflächig verstreut vorkommt und dort jeweils nur vereinzelte oder wenige Individuen zu finden waren. Es gibt zwar einzelne Bereiche wo diese Art häufiger aufzufinden war, sogenannte Hotspots, dennoch würde ich zu einer großflächigen Zählung in diesem Waldgebiet raten, die mir aufschlussreicher erscheint, da diese Vorgehensweise eine wesentlich genauere Einschätzung des Gesamtbestandes im Habitat zulässt.Mit dem drastischen Rückgang von Insekten, 80 – 90 % seit den 1950er Jahren (14), lässt uns die Natur klar und deutlich erkennen, dass wir, ohne jeglichen Aufschub, etwas tun sollten, um hier schnellstmöglich eine Trendumkehr zu bewirken.Neben dem Erhalt wertvoller Lebensräume unserer Flora und Fauna, stellt die extensive Bewirtschaftung derartiger Biotope ein Muss dar. Genauso wäre es von großer Wichtigkeit die in der Landwirtschaft eingesetzten Pestizide genauer zu betrachten, um umgehend die Verwendung gefährlicher Spritzmittel unterbinden zu können, von denen welche offensichtlich großen Schaden in unserer Insektenwelt anrichten.Linz war eine der ersten Städte, die 1991 dem "Bündnis der europäischen Städte und der Indianervölker Amazoniens für den Schutz des Regenwaldes, des Klimas und des Lebens der Menschheit" beigetreten sind (15). Dieses Bündnis, sowie der von österreichischen Vertretern in New York unterzeichnete Weltklimavertrag der UN-Klimakonferenz 2015 und den Blick auf Begleiterscheinungen des Klimawandels gerichtet, verpflichten uns alle klimaverbessernde Maßnahmen herbeizuführen.Der Erhaltungszustand heimischer Arten und Lebensräume verschlechtert sich kontinuierlich. Zahlen und Fakten sprechen dafür, dass wirkungsvolle Sofortmaßnahmen notwendig sind, um die Biodiversität mittel- bis langfristig wiederherstellen zu können. Werden effektvolle Maßnahmen zurückgehalten, laufen wir große Gefahr die heimische Vielfalt unserer Natur zu verlieren (16).Auch Vertreter des OÖ. Naturschutzbundes berichten davon, dass der Zustand der Natur allgemein besorgniserregend sei.Vorbildhaft versuchen dessen Mitglieder dagegen anzukämpfen und durften sich bereits über so manche Erfolge freuen: http://naturschutzbund-ooe.at/startseite.html Von jeher war mein Bestreben, die von mir gesammelten Daten nicht ungenutzt in irgendeiner Schublade verschwinden zu lassen. Deshalb suchte ich den Datenaustausch mit Biologen und Experten vom Linzer Bilogiezentrum, der Linzer naturkundlichen Station, sowie des OÖ. Naturschutzbundes und veröffentlichte Artikel darüber auf www.meinbezirk.at.Durch die Verwertung dieser Daten bringe ich nicht nur der Linzer Bevölkerung unsere Natur näher, sondern diese sollten auch dazu dienen einen zielgenaueren und somit besseren Schutz von Lebensräumen unserer Pflanzen- und Tierwelt zu ermöglichen.Diese Veröffentlichung wird gemeinsam mit den Funddaten an die ZOBODAT (Zoologisch-Botanische Datenbank) des OÖ. 