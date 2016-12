STAR WARS Regrets Of The Past - Fan Film

STAR WARS Fan Film in Elia/ solarCityHinter dem Film-Projekt „Regrets of the Past“ steckt ein Teamaus österreichischen Filmemachern, die es sich zum Ziel gesetzt haben, einen hochwertigenStar Wars Fanfilm „made in Austria“ zu kreieren.Die Geschichte, die erzählt wird, setzt nach den Ereignissen rund um die Entstehungdes neugegründeten Imperiums (Episode III) ein und beschäftigt sich mit dem Schicksal zweier sich auf derFlucht befindlichen Jedi Ritter....MitJoe Baumgartner, Sophia Grabner, Johannes Seilern,Daniel Trauner, Mark Mayr, Markus Haydn, David Szalai, Ernst Mayerhofer u.a.RegieBernhard WeberAutorDaniel TraunerDrehbuchMaria HinterkörnerProduzentLaura Hermann, Bernhard WeberAm 20. Jänner 2017 ist es so weit, der österreichische Star Wars Fan Filmkommt erstmals nach Linz - das Elia (Pegasusweg 1-3, 4030 Linz/ solarCity)öffnet um 18:30 seine Pforten für einen Abend der besonderen Art,wir werden tief eintauchen in eine längst vergangene Zeit in einer Galaxie, weit weit entfernt.....Es erwartet sie bei freiem Eintrittab 19:00 (Einlass 18:30) ein musikalischer Start mit der Live-Band The Plain Crooks aus Linz,ab 20:00 dann das Highlight des Abends:Regrets Of The Past - der Star Wars Fan Film (auf deutsch natürlich!)der das Herz eines jeden Star Wars Fans höher schlagen lassen wird!Nach dem Film gibt es dann noch ein gemütliches Ausklingen bei einem Plausch mit denMachern des Films und den Schauspielern - für Speis und Trank ist natürlich auch gesorgt!Weiters gibt es einen Markt mitStar Wars Fan Artikel für Groß und Klein powered by Papersore!Facebook event: https://www.facebook.com/events/440420853012527/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Uky0qMBL2ig&featur...