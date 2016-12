Tag der offenen Tür an der HBLA Elmberg

Linz : HBLA Elmberg |

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte informieren am Donnerstag, den 19. Jänner 2017 von 13:00 bis 16:30 Uhr über das vielfältige Ausbildungsangebot der Höheren Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung.



Die HBLA Elmberg bietet zwei Schulschwerpunkte an: Lebensmitteltechnologie und Unternehmensführung. Darüber hinaus gibt es in Elmberg einen 3-jährigen Aufbaulehrgang für Absolventinnen und Absolventen landwirtschaftlicher Fachschulen. Am Infotag finden Rundgänge durch das modern ausgestattete Schulgebäude mit seinen Praxisräumen, das Internat und den landwirtschaftlichen Lehrbetrieb statt. Wer einen Tag in Elmberg verbringen möchte, kann auch einen Termin für einen „Schnuppertag“ an der Schule vereinbaren.



Kontakt und weitere Informationen unter www.elmberg.at, Tel.: 0732/245603, E-Mail: direktion@elmberg.at.