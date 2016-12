Tierparadies Schabenreith in Not!

12.12.2016, 16:38 Uhr

in Steinbach am Ziehberg kümmert sich seit über 20 Jahren um gerettete, gequälte, ausgesetzte und verletzte Tiere und ist dabei völlig aufopfernd. Viel Energie wird in das Wohlergehen der Tiere gesteckt. Zur Zeit muss die mediale Arbeit zwischen mehreren engagierten Menschen aufgeteilt werden, was zusätzlich großen Stress für alle beteiligten bedeutet. Und die hohen Kosten für die Erhaltung des Tierparadieses, verlangen im Moment allen viel ab und kommen zur Zeit kaum zu Stande. 450 Tiere müssen täglich versorgt werden.! Mit 1 – 5€ pro Person kann schon viel getan werden, denn jeder Euro zählt. Was außerdem wichtig ist, sind PATENSCHAFTEN für Tiere, die mit einem beliebig hohen monatlichen Betrag unterstützt werden!Wenn Sie das Tierparadies Schabenreith unterstützen möchten, bitte spenden Sie an das untenstehenden Konto und verbreiten Sie diesen Kurzbericht weiter, damit das Tierparadies gerettet werden kann.

Spendenkonto BAWAG:IBAN: AT22 1400 0467 1040 9714BIC: BAWAATWWTierparadies Schabenreith - Das etwas andere Tierheim.Ziehbergstrasse 234562 Steinbach am Ziehbergwww.tierparadies.atKontakt:Telefon: Doris Hofner-Foltin +43 (0)699 12 73 41 14 oderIng. Harald Hofner +43 (0)699 100 800 26E-Mail: office@tierparadies.at