Winterspaß für Groß und Klein

19.01.2017, 00:00 Uhr

Endlich hat der Winter in Linz Einzug gehalten. Wir geben Tipps für die schönsten Winteraktivitäten.

Seit den vergangenen Tagen herrschen in Linz perfekte Bedingungen für den Wintersport. Hunderte Spuren führen derzeit auf den Linzer Hausberg, die Gis. Rodler und Wanderer stapfen durch den Schnee, viele kommen mit Tourenski, Langlaufski oder Schneeschuhen. „Täglich schaffen auch drei bis vier Biker den Weg durch den Schnee“, sagt Gis-Wirtin Martina Hengstschläger. Ihr Mann Thomas hat als besonderen Service mit einem Ski-doo alle Wanderwege präpariert.

Natur schützen

Unterwegs auf Skiern



Rodel-Vergnügen in Linz

Auf dem Eis

Zum Aufwärmen

Sport oder ausgedehnte Spaziergänge im Schnee waren in Linz in den vergangenen Jahren kaum möglich. Nun erkunden viele die unberührte Stadtnatur. Dabei gibt es einiges zu beachten, damit sich die Wintersportaktivitäten nicht negativ auf die tierischen und pflanzlichen Bewohner der Stadt auswirken: „Der Winter stellt für Wildtiere eine Notzeit dar. Wird das Wild aufgeschreckt, verbraucht es bei der Flucht große Mengen an Energie. Darum Waldflächen abseits der Loipen oder Wege meiden, Tiere niemals verfolgen und Fährten nicht nachfahren. Bei ungenügender Schneelage entstehen beim Langlaufen und Rodeln mechanische Schäden an Boden und Vegetation, weshalb man in diesem Fall besser darauf verzichten sollte“, rät Michaela Groß vom Naturschutzbund OÖ. Nutzt man jedoch die städtischen Parkanlagen, in denen sich die dort lebenden Tiere bereits an die Menschen gewöhnt haben und hält sich an die Empfehlungen, steht den Winterfreuden in Linz nichts im Wege.• bergfex.at empfiehlt die Pfenningberg Langlauf- und Schlittenrunde , eine einfache Tour, die vom Gasthaus Daxleitner rund 5,5 Kilometer auf einer naturbelassenen Strecke durch den Wald führt.• Ab 20 Zentimetern Schnee spurt die Stadt die sechs Kilometer lange Stadtloipe zwischen dem Gasthaus Lindbauer und dem Pleschinger See.• Pöstlingberg und Gis sind Paradiese für alle Tourenski-Geher, Langläufer und Wanderer.Kinder und Eltern haben die freie Auswahl: 36 Rodelhügel gibt es in Linz, verteilt über das ganze Stadtgebiet. Auch bei der Auswahl des Gefährts hat man die Qual der Wahl. Unschlagbar bei Preis und Platzbedarf sind Rutschteller (ab 4 Euro). Auch der Zipfelbob (ab 25 Euro) ist platzsparend stadttauglich und etwas schneller und besser zu lenken als das Rutschteller. Der Klassiker ist natürlich der Schlitten (ab 30 Euro).Hier eine• Am Rosenhang - Freinberg• Auf der Gugl - Bauernberg• Bauernberg - unterhalb Schüssel• Bergschlößlpark• Kudlichstraße• Limonikeller• Margarethen hinter dem Turnsaal• Schlossberg• Schulertal• Kinderspielplatz Unterhalb der Kaisereiche• Wasserreservoir - Freinberg• Winklerwald• Ziegeleipark• Honauerstraße• Lederergasse - Europaspielplatz• Hauserhügel/Spielwiese• Hummelhofstraße• Kremplstraße• Fischerwiese/Pollheimerstraße• Wankmüllerhügel• Alleitenweg• Dauphinestraße• Karl-Steiger-Straße• WAG-Park• Jugendsportanlage Ennsfeld• Knollgutstraße• Ufer/Spielwiese• Güntherstraße• Samhaberstraße• Am Alten Feldweg• Baumgärtelstraße• Biesenfeld• Enzmüllnerweg• Jugendspielplatz Urnenhain• Ing.-Stern-Straße• PoschacherwieseEisläufer und Eisstockschützen können auf den Freieisflächen beim Parkbad, bei der Erlebnisoase Schörgenhub und der Saunaoase Ebelsberg ihrem Hobby nachgehen. Wer sich mit Freunden in der schnellsten Mannschaftssportart der Welt matchen will, kann die Eishalle für ein Eishockey-Match mieten.Achtung auf den Seen: Eislaufen auf Natureis bedarf besonderer Vorsicht! Festigkeit prüfen, nie allein fahren, immer in Rufweite bleiben, dunkle (dünnere) Eisflächen meiden etc.Wer der winterlichen Kälte entkommen will, kann das in einem der Linzer Bäder tun – etwa bei der Saunanacht „Hautgefühle“ am 21. Jänner (18 bis 24 Uhr) im Parkbad oder beim Familien-Saunatag am 4. Februar (9 bis 20 Uhr) im Biesenfeld-Bad. Wer Sauna-Profi werden will, hat dazu bei der „Saunaschule“ am 6. Februar von 17 bis 21 Uhr im Parkbad die Möglichkeit. Warmbadetage gibt es im Biesenfeld-Bad Dienstag und Donnerstag, im Hummelhof-Bad Mittwoch und Freitag, und im Schörgenhub-Bad am Freitag.