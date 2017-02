Langthaler holt erneut Staatsmeistertitel

08.02.2017, 10:02 Uhr

Krankheit stoppt Gnedt

Bei Wolfgang Gnedt lief es am Finaltag nicht optimal. Bis zuletzt war eine Teilnahme an den Staatsmeisterschaften offen, weil ihm eine Erkrankung zu schaffen machte. Trotz Fieber am zweiten Finaltag kämpfe er sich ins Halbfinale. Dort musste er sich gestern Luka Wraber in zwei Sätzen geschlagen geben. Aufgrund der gesundheitlichen Einschränkung war nicht mehr möglich. Am Ende reichte es dennoch zum dritten Platz bei den Staatsmeisterschaften 2017.