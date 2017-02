Philipp Lukas: Der Leitwolf am Eis

15.02.2017, 13:42 Uhr

Kapitän Philipp Lukas bangt nach einer Knöchelverletzung um einen Einsatz zum Play-off-Start.



Emotionen schaden nicht

LINZ (jog). 784 Spiele, 285 Assists und 177 Tore für die Black Wings in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) – Philipp Lukas ist ohne Zweifel eine lebende Linzer Eishockeylegende. Der 37-Jährige spielt seit der Saison 2000/01 in Linz und ist als Kapitän Identifikationsfigur und Anführer. Aktuell ringt er mit einer schmerzhaften Knöchelverletzung. Sein Einsatz für den Play-off-Start ist noch in der Schwebe. "Mein Innenknöchel am linken Fuß hat mir schon länger Probleme bereitet. Ich hatte einen Schuss auf die Verletzung bekommen und das hat sich dann entzunden", so Lukas. Der Schleimbeutel musste operativ behandelt werden. Erste Versuche am Eis hat er bereits letzte Woche absolviert, allerdings unter großen Schmerzen. "Ich will unbedingt spielen, aber mein Schlittschuh macht mir noch Schwierigkeiten". Aktuell wird an einer Spezialanfertigung getüftelt. Auch wenn er in der Pick-Round nicht mehr mitmischen kann, verlangt der Kapitän von seiner Mannschaft schon vor der wichtigsten Phase der Saison vollen Einsatz: "Den Schalter so plötzlich umzulegen, das funktioniert nicht. Am Ende wird die Mannschaft vorne sein, die das hohe Level an Intensität gewohnt ist." Platz zwei hinter den Vienna Capitals würde den Linzern das Leben im Play-off erleichtern. Die bisherige Saison sei zu großen Teilen positiv verlaufen, besonders die Offensive hat begeistert. Dennoch werden jetzt die Karten noch mal neu gemischt."In diesem Team steckt noch viel mehr Potenzial, als wir bisher gezeigt haben. Es gilt jetzt alle positive Energie zu bündeln. Besonders die Schlüsselpositionen müssen, wenn es drauf ankommt, alles aus sich rausholen und am höchsten Level spielen", sagt der 37-Jährige. Dabei geht Lukas als Leitwolf voran, gibt die Linie nicht mit lauten Ansprachen in der Kabine vor, sondern lässt lieber seine Taten und kompromisslosen Einsatz sprechen. "Es ist gut, wenn Emotionen da sind. Ein Wake-up-Call schadet manchmal nicht, aber man muss als Kapitän wissen, wann er angebracht ist. Es geht dabei mehr darum, was man sagt, weniger um die Lautstärke. Ich versuche positiv zu sein und die Jungs immer zu pushen." Spiele wie die 2:8-Niederlage gegen Salzburg schmerzen ihn besonders, dennoch will er schlechten Leistungen nicht lange nachtrauern. "Eishockey ist ein wahnsinnig schnelllebiger Sport. Natürlich sind wir in diesem Spiel viel schuldig geblieben. Aber es geht darum, weiterzuspielen, nicht zurückzuschauen. Wer zu viel nachdenkt, erzeugt nicht die Energie, die wir brauchen." Ein gesunder Kader und konstante Leistungen einer kompakten Mannschaft seien der Schlüssel für die Duelle gegen die besten Teams der EBEL. "Man kann vor den Play-offs ein gutes Gefühl haben, aber dann trotzdem schnell weg sein. In den letzten Jahren ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich hoffe, wir können heuer konstant die Energie aufs Eis bringen, die wir uns vorstellen."