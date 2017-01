Wichtiger Heimsieg vor Duell mit Tabellenführer

25.01.2017, 08:42 Uhr

Linz-Steg setzt Heimserie fort, am Sonntag empfangen die Volleyballdamen Serienmeister SG Sokol/Post.

LINZ (jog). Die Volleyball-Damen von Askö Linz-Steg feierten am Wochenende einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen UVC Holding Graz. Nach einem wahren Krimi im Auswärtsduell am Wochenende davor ist den Linzerinnen die Revanche geglückt. Drei Spieltage vor dem Ende des Grunddurchgangs liegt Linz-Steg damit wieder sechs Punkte vor den Grazerinnen und hat beste Chancen, Platz zwei einzufahren. Der 3:1-Sieg ist freilich ganz nach dem Geschmack von Trainer Roland Schwab: "Das war die richtige Antwort auf die knappe Niederlage in der vergangenen Woche. Die Mannschaft war heute wieder voll da und hat unglaublich gefightet. Nach dem dritten Satz sind wir super zurückgekommen und haben kämpferisch noch einen Zahn zugelegt. Das war war der Schlüssel zum Erfolg."

In die finale Phase des Grunddurchgangs startet Linz-Steg am Samstag bei VC Tirol. Im Georg von Peuerbach-Gymnasium kommt es dann am Sonntag ab 17 Uhr zum Duell mit Tabellenführer und Serienmeister SG VB NÖ Sokol/Post.