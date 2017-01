"Wollen schnellsten Ball der Bundesliga"

23.01.2017, 18:41 Uhr

HC Linz AG-Trainer Manuel Gierlinger bereitet aktuell seine Mannen auf das Play-off vor.

LINZ (red). Die Spielpause bis Anfang Februar nutzen die Linzer Bundesliga-Handballer, um Kondition zu tanken. "Diese Pause zu Beginn des Jahres bietet den Vereinen die Möglichkeit, an kleinen Dingen nachzujustieren und vor allem die Kondition der Spieler weiter zu verbessern. Darüber hinaus tut sich die Möglichkeit auf, ausgefallene Sportler in das Team zu integrieren", erzählt der Trainer des Bundesligisten, während er seine Schützlinge bei einem Fußballmatch aufwärmen lässt. "Das ist ideal, denn so werden die Jungs schön warm und wir können dann mit spezifischen Inhalten fortsetzen", erklärt Gierlinger.

Finale das ZielDie Saison verlief nicht immer ganz nach Wunsch. "Die erste Hälfte der gespielten Runden war nicht gerade das, was wir uns erwartet haben, wohingegen im zweiten Teil die Tendenz klar nach oben ging. Wir stehen im Großen und Ganzen besser da als in den Jahren zuvor. Auf den zuletzt gezeigten Leistungen wollen wir aufbauen und uns weiterentwickeln", so der Trainer, der ein Ziel verfolgt: "Wir müssen schauen, dass wir im Defensivverhalten kompakter und fester werden. Mit einer gut stehenden Abwehr kann man ein Spiel ganz anders aufbauen. Unser schnelles Spiel nach vorne hat sich in den letzten Jahren bewährt und wir haben den Anspruch, den schnellsten Ball der Bundesliga zu spielen." Im unteren Play-Off geht es für die Linzer darum, die Abstiegssorgen zu verdrängen. "Mit einem Sieg im ersten Spiel gegen Ferlach könnten wir uns nach oben orientieren, steigen doch die drei Besten ins Viertelfinale der Liga auf", so Gierlinger, dessen Team auch noch im Cup vertreten ist. "Da spielen wir gegen den Zweitligisten Graz. Wir möchten unbedingt weiter kommen."Schwierige Bedingungen"Im Winter haben wir bewusst – nicht wie andere Teams – keine Einkäufe getätigt, da wir dem jetzigen Kader das Vertrauen schenken. Man muss sich jedes Jahr aufs Neue beweisen. Wenn wir sportlich überzeugen, dann bin ich mir sicher, dass auch die Halle bald wieder voll sein wird", so Manuel Gierlinger, der sich über mehr Zuseher bei den Spielen freuen würde, "denn in der Halle kommt man voll auf seine Kosten."