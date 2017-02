16-facher Dakar-Sieger will sich nicht bremsen lassen

01.02.2017, 18:05 Uhr

Die KTM Industries AG präsentiert die Geschäftsbilanz 2016: Seit 2011 konnte der Umsatz verdoppelt, die operativen Ergebnisse verdreifacht werden. Die Absätze steigen – zuletzt dank Husqvarna – um durchschnittlich knapp zwölf Prozent jährlich.

LINZ (smw). Kurz nachdem KTM den 16. Sieg der Rallye Dakar in Folge eingefahren hat, gibt das Management der KTM Industries AG (KTM AG mit KTM, Husqvarna und Kiska, Pankl Racing Systems und WP AG) die wirtschaftlichen Erfolge bekannt: das sechste Rekordergebnis in Folge.Der Umsatz stieg bei einer Exportquote von mehr als 95 Prozent um zehn Prozent auf 1.343 Millionen Euro. In den letzten fünf Jahren wurde der Umsatz verdoppelt. 203.340 Motorräder wurden 2016 verkauft, 30.000 der Marke Husqvarna. "Das ist drei Mal mehr als je zuvor bei den alten Besitzern", so CEO Stefan Pierer. Absatzziel bis 2021: 70.000 für Husqvarna bzw. 300.000 insgesamt.

Um an Fachkräfte zu kommen, müsse man dorthin, wo sie sind, erläutert Pierer die Expansionsstrategie. Als Unternehmer wolle er das Land keineswegs verlassen, gerne aber Unfähige aus der Politik wegschicken, setzte Pierer nach kurzem Lob über die Forschungsprämie zur harschen Kritik an.Die Sozialpartner seien zu Bremsern geworden. KTM Industries zahle 1,4 Millionen Euro WK-Beitrag. Ohne Gegenleistung. Mit dem Marken-Motto "Ready to Race" könne man keine Bremser brauchen, wenn man der asiatischen Konkurrenz weiter zeigen wolle, "wo die Mostabfüllung stattfindet".