AK-Bildungsbonus auf 200,- Euro anheben!

03.12.2016, 11:02 Uhr

Linz : Arbeiterkammer OÖ | Durch die Digitalisierung verspricht die Zukunft der Arbeitswelt auf alle Fälle spannend zu werden. Die Stichworte dazu liefern die Begriffe Industrie 4.0, Arbeitswelt 4.0, oder man könnte auch sagen, eine noch stärkere „Computerisierung“ der Arbeitswelt.Für eine gute Zukunftsbewältigung müssen daher alle Anstrengungen unternommen werden, die Arbeitnehmerschaft in Form von verstärkter Aus- und Weiterbildung darauf vorzubereiten. „Die Anhebung des AK-Bildungsbonus von bisher 110,- auf 200,- Euro ist daher ein Gebot der Stunde“, fordern AK-Rat Ivica Stojak (ÖAAB-Arbeiterkammer-Rat aus dem Bezirk Linz-Stadt) und AK-Vizepräsident Helmut Feilmair (ÖAAB).Das hochwertigste Kapital der österreichischen Volkswirtschaft sind mit Sicherheit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihren vielfältigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch mit ihrem Fleiß und ihrer Einsatzbereitschaft leisten sie sehr viel. Viele Menschen machen sich aktuell Sorgen, wegen der rasch fortschreitenden „Computerisierung“ der Arbeitswelt, aber auch vieler Lebensbereiche.

Die Zukunftssorgen der Menschen sind auf alle Fälle ernst zu nehmen. Es ist eine Kernaufgabe der Politik, sich für das Zuhören viel Zeit zu nehmen, um die berechtigten Zukunftssorgen der Menschen zu verstehen.Es ist aber ebenso Aufgabe der Politik, den Menschen Lösungswege aufzuzeigen. Solche Lösungswege müssen immer in ehrlicher, realistischer und machbarer Weise aufgezeigt werden. Populistisch geprägte Heilsversprechen mögen oft fürs Erste gut klingen, scheitern aber vielfach an ihrer praktischen Umsetzbarkeit.Die berufliche Aus- und Weiterbildung ist ein Feld, das den Menschen hilft, Sicherheit und Selbstvertrauen zu gewinnen. Wer das Gefühl hat, sich in seinem beruflichen Tätigkeitsfeld gut auszukennen, dem geht es einfach besser, wenn sie oder er an die Zukunft denkt.Trotz aller Chancen bedeutet berufliche Aus- und Weiterbildung immer auch einen nicht zu unterschätzenden Aufwand an Zeit und Geld für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gerade deshalb ist die Existenz des AK-Bildungsbonus der Arbeiterkammer Oberösterreich umso begrüßenswerter. Im Rahmen des AK-Bildungsbonus werden 40 Prozent der Kurskosten gefördert, wobei der maximale Auszahlungsbeitrag derzeit 110,- Euro pro Kursjahr beträgt. Für eine bessere Bewältigung der Zukunft soll der AK-Bildungsbonus möglichst rasch auf 200,- Euro angehoben werden.