Dietmar Kerschbaum wird neuer Leiter des Brucknerhauses

14.02.2017, 12:05 Uhr

„Insgesamt mehr als 15 Stunden hat die Kommission getagt. Die Bewerbungen und persönlichen Präsentationen wurden intensiv diskutiert. Schlussendlich fiel die Wahl auf Dietmar Kerschbaum. In weiterer Folge werde ich nun Verhandlungen mit dem Kandidaten führen. In der nächsten Sitzung des LIVA-Aufsichtsrates im März werde ich diesen informieren“, so Bürgermeister Klaus Luger.Der 47-jährige Kerschbaum hat sich unter 43 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Acht Persönlichkeiten hatte die Kommission zum Hearing geladen. Sieben sind dieser nachgekommen. Die Kommission setzte sich aus der deutschen Opernsängerin, Regisseurin und Intendantin Brigitte Fassbaender, Rektor der Kunstuniversität Reinhard Kannonier, dem österreichischen Musiker und Komponisten Peter Androsch, Bürgermeister Klaus Luger, Kulturreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayrhofer (ÖVP), Gemeinderätin Regina Fechter (SPÖ), Gemeinderat Werner Pfeffer (FPÖ), Gemeinderätin Mag.a Rossitza Ekova- Stoyanova (GRÜNE), Personaldirektorin Brigitta Schmidsberger, Kulturdirektor Julius Stieber, Finanzdirektor Christian Schmid sowie dem externen Personalberater Johannes Mühleder zusammen.Dietmar Kerschbaum hat das Studium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz, das Schauspielstudium am Prayner Konservatorium für Musik und Dramatische Kunst sowie das Gesangsstudium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien abgeschlossen. Als Gründer und Intendant des internationalen Festivals „jOPERA jennersdorf festivalsommer“ ist Kerschbaum mittlerweile 15 Jahre erfolgreich. Von 2009 bis 2013 war er Intendant des internationalen Festivals „treartes- KultTour im Dreiländerland“ Österreich-Slowenien-Ungarn. Darüber hinaus leitet er von 2010 bis 2012 die „Internationale Sommerakademie PragWienBudapest“. 2011 bis 2014 hatte Kerschbaum das Gesamtmanagement des länderübergreifenden EU-Projektes „TourKult“ inne. Die vergangenen Jahre (2016 bis 2018) ist er Gründer sowie Intendant des internationalen Festivals „321go“.„Die Karriere von Dietmar Kerschbaum reicht vom Musiker und Sänger bis hin zur internationalen Festivalorganisation. Die Erfahrung, welche er durch seine vielfältigen Engagements und Tätigkeiten mit sich bringt, würde die Linzer Kulturlandschaft maßgeblich bereichern“, betont Bürgermeister Klaus Luger abschließend.