Erfolgreiches Dreierpaket als "Unternehmerinnen des Monats"

13.01.2017, 14:08 Uhr

Frau in der Wirtschaft zeichnete Irmgard Bangelmeier, Andrea Hirschvogel und Julia Kretz vom Schuhhaus Eiler aus.

Die Maria Eiler GmbH ist etwas ganz Besonderes: "Als einer der wenigen Traditionsbetriebe wurde das Unternehmen schon von einer Frau gegründet und stets in Frauenhand geführt", sagt Margit Angerlehner, Landesvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft". Heute ist bereits die dritte Generation im Einsatz: Irmgard Bangelmeier, Tochter der Gründerin, führt das Unternehmen gemeinsam mit ihren Nichten Andrea Hirschvogel und Julia Kretz. Die drei Geschäftsführerinnen sind verantwortlich für sechs Filialen, 80 Mitarbeiter und drei Lehrlinge. Dafür wurden sie nun als "Unternehmerinnen des Monats" ausgezeichnet.

Beginn mit 26 Quadratmetern

Chancen nutzen

Als Firmengründerin Maria Eiler 1937 das Schuhhaus Zetto in der Landstraße 34 übernahm und damit den Grundstein für das Unternehmen legte, hatte der Betrieb gerade einmal 26 Quadratmeter. Das Geschäft ist noch heute die Stammzelle des Unternehmens, das inzwischen mehr als 600 Quadratmeter umfasst. "Mit welchen Hürden meine Mutter damals zu kämpfen hatte, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. In den 40er Jahren etwa verkleidete sie sich als Zeitungsmädchen, um mit dem Zeitungskurierdienst mitfahren und so Leder an der Besatzungsmacht vorbeischmuggeln zu können", erzählt Bangelmeier von den frühen Anfangsjahren.Das erfolgreiche Dreierpaket steht aber auch heute immer wieder vor neuen Herausforderungen. Die größte Veränderung der letzten Jahre bedeutete die Digitalisierung. Das Familienunternehmen Eiler geht dabei mit der Zeit und bietet zusätzlich zur Homepage ein digitales Schaufenster, auch "Click & Collect" ist hier möglich. "Wir versuchen, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Wichtig ist jedoch auch eine verstärkte Bewusstseinsbildung bei den Konsumenten. Wenn der Handel stirbt, stirbt die Innenstadt. Vielen ist das gar nicht bewusst", sagt Bangelmeier. Mit dem umfangreichen Online-Sortiment kann der stationäre Schuhhandel nicht mithalten. Dafür setzt man bei Eiler auf "guten Service und kompetente Beratung sowie das Erlebnis beim Einkauf".