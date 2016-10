Schulprojekte als Ergänzung zum Lehrstoff

06.10.2016, 07:00 Uhr

Lernen fürs Leben ist ein ständiger Prozess. Eine Entwicklung, die permanent und an den unterschiedlichsten Orten stattfindet: Daheim in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis, im Sportverein, im Berufsleben etc. Die Schule ist aber der wichtigste Knotenpunkt, wenn es um Wissen geht, darum, Interesse zu wecken, zu motivieren und zu begeistern.

Der Raiffeisenlandesbank OÖ und den Raiffeisenbanken vor Ort war die Unterstützung von Schulprojekten immer ein außerordentlich großes Anliegen. Daher ist es wirklich bedauerlich, dass es durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen beinahe unmöglich geworden ist, Schulen und Schulprojekte direkt zu unterstützen.Schulprojekte zeigen einerseits, wie hoch das Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen ist. Und sie haben engen Praxisbezug – sei es zu wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, technischen oder naturwissenschaftlichen Themen. Das halte ich als Ergänzung zum Lehrstoff für wichtig und spannend für den Unterricht.Meine Schulzeit liegt doch schon geraume Zeit zurück (lacht). Aber woran ich mich noch gut erinnere, sind die Stunden „vertiefende Mathematik“ ab der 7. Klasse. Komplexe Themen wurden in kleinen Gruppen besprochen und gemeinsam erarbeitet. Nach Sport – und hier vor allem Fußball – ist Mathematik dadurch fast zu meinem zweiten Lieblingsfach geworden.