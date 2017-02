Vermögen und Finanzen umfassend optimieren

10.02.2017, 12:06 Uhr

Vermögensberater Dieter Schwarzl steht für kompetente und seriöse Beratung

LINZ. Seit Juli 2016 ist Dieter Schwarzl als gewerblicher Vermögensberater sowie unabhängiger Kreditvermittler und Versicherungsagent neuer Partner in der Kanzlei Brandi & Partner in Linz. Die 2001 gegründete Kanzlei in der Grillparzerstraße ist ein unabhängiges Unternehmen bestehend aus vier selbstständigen Vermögensberatern, die sich ideal ergänzen. Es wird großer Wert auf kompetente Beratung und gute Kundenbetreuung gelegt. Alle Partner kennen sich seit Jahren aus dem Geschäftsleben und bilden gemeinsam ein hocheffizientes und dynamisches Team. Dieter Schwarzl kann auf 25 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Er ist Spezialist für die Bereiche Kredite, Finanzierungen, Förderungen, Versicherungen und Geldveranlagung. "Die Zufriedenheit meiner Kunden liegt mir sehr am Herzen. Daher achte ich auf seriöse Beratung und gute Kundenbetreuung“, so Schwarzl. Er ist für seine Kunden nicht nur in Linz, sondern auch in Langenstein erreichbar.Infos unter:Tel.: 0676/88680964