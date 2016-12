Zauchensee: Weltcupstrecke |

ALTENMARKT/ZAUCHENSEE. Wie in den vergangenen Jahren auch, findet von 12. bis 15. Jänner 2015 der FIS Skiweltcup in Altenmarkt/Zauchensee statt. Nach den Trainingsabfahrten am 12. und 13. Jänner findet nach der Startnummerverteilung um 19:00 Uhr die Krone Ski Austria Weltcup-Party statt. Am 14. Jänner startet die Audi FIS Skiweltcup Abfahrt um 10:45 Uhr. Am Abend findet dann die Ö3 Party beim Marktplatz in Altenmarkt statt. Der Sonntag, 15. Jänner startet um 9:30 mit dem Kombination Super-G sowie ab 12:15 Uhr die Kombination Slalom.