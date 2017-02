2. Gesundheitsfrühstück mit Dr. Falko Lainer

11.02.2017, 23:04 Uhr

Im Kooperation der Bezirksblätter mit dem Krankenhauscafé Wieland in Tamsweg und der Jungen Wirtschaft Lungau fand am 11. Februar bereits das 2. "Gesundheitsfrühstück" statt.

TAMWEG (red). Während Ulrich Wieland vom gleichnamigen Café im Krankenhaus Tamsweg ein riesiges Frühstücksbuffet anbot, referierte Dr. Falko Lainer über "Die Vorsorgeuntersuchung".In seinem informativen Vortrag betonte Dr. Lainer die Wichtigkeit dieser präventiven Maßnahme. Alleine in der Praxis in Ramingstein seien in den vergangenen Jahren einige Fälle von verschiedenen schweren Krankheit dadurch rechtzeitig erkannt und damit schwere Schicksalsschläge von PatientInnen und deren Familien abgewendet worden.

Die Vorsorgeuntersuchung ist für jeden ab dem 18. Lebensjahr in Österreich beim Hausarzt ohne zusätzliche Kosten möglich. Dennoch nutzen nur rund 2% der ÖsterreicherInnen diese Möglichkeit. Vor allem Männer lassen diese Chance auf einen Gesundheitscheck zu oft aus. Dabei ist die Untersuchung recht einfach, schmerzfrei und sollte einmal jährlich, insbesondere ab dem 50. Lebensjahr vorgenommen werden. Ähnlich dem Pickerl beim Auto erhält man Information über den Zustand des eigenen Körpers. In einem ersten Termin werden Blut abgenommen und weitere Daten erhoben. Einige Tage später, nach der Laboruntersuchung der eingereichten Blut-, Urin- und Stuhlproben, führt die Ärztin/der Arzt ein Gespräch mit der/ dem PatientIn, in dem die Ergebnisse besprochen werden.Es interessieren die Zucker-, Fett-, und Blutwerte, bei Männern auch die Leberwerte und eine Prostatauntersuchung. Diese Werte sind vor allem deswegen interessant, da damit verbundene Leiden lange Zeit keinerlei Schmerzen verursachen, aber dennoch chronisch und gefährlich sind. Die jährliche Untersuchung ist durchaus notwendig, da eine Erkennung der Krankheiten je früher desto besser für Patientin/Patient und längere Zeiträume aus medizinischer Sicht schon Ewigkeiten sind. Die rechtzeitige Früherkennung läßt rechtzeitiges Gegensteuern zu. Bei der Vorsorgeuntersuchung erkannte abweichende Werte werden in der Regel von Fachärzten abgeklärt, bevor eine eventuelle Therapie eingeleitet wird.Die Vorsoreguntersuchung ermöglicht uns allen, so lange wie möglich gesund zu bleiben! Wer gerne gute Werte hat, kann sich selber helfen: Wichtig ist es, auf Ernährung, und Beweglichkeit zu achten und seine Mobilität ständig zu erhalten.Nicht in der Vorsorgeuntersuchung berücksichtigt sind EKG oder Mammografie, für letztere gibt es ein eigenes Vorsorgeprogramm im 2 Jahres-Rhytmus.Abschließend riet Dr. Lainer, nicht nur die Vorsorgeuntersuchung aus oben beschrieben Gründen zu nutzen, sondern sich generell auf das Gesundheitssystem im Lungau zu verlassen - nur wenn es regelmäßig genutzt wird, kann es aufrecht erhalten werden!Details zur Vorsorgeuntersuchung auf dieser Seite des Gesunheitsministeriums.Das nächste Gesundheitsfrühstück findet übrigens am 11. März wieder im Café Wieland statt. Thema wird das "Seelenwohl im Garten" sein. Gartengestalter Thomas Dorfer spricht über den eigenen Garten als persönliche Wohlfühlzone und gibt praktische Gestaltungstipps. Die beruhigende Wirkung von Wasser, die Kraft der Kräuter sowie der natürlichen Genuss essbarer Blüten und Pflanzen werden Themen sein.