Pilates für Mama mit Baby NEU

MATEA - Zentrum für neues Leben , Pfarrstraße 243 , 5571 Mariapfarr AT

PILATES Mama mit BABY



Dein Baby ganz in Deiner Nähe und gleichzeitig kannst Du etwas für Dich und Deine Gesundheit

tun.

Ein effektives Training beschleunigt die Rückbildungsprozesse vom körperlichen Zustand, nach Schwangerschaft und Geburt.

Es wird gezielt dein Power-House (tiefliegenden Bauchmuskeln) gestärkt und

die Beweglichkeit gefördert.

So hast Du mehr Kraft und Gelassenheit in Deinem Alltag mit Deinem Baby.

Zu entspannter Musik und mit deinen Baby deinen ganzen Körper entspannen und stärkst somit deine Mitte ?

Ich freu mich auf dich und dein Baby!