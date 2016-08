Almherbstfest

Sonntag, 11. September 201610:00 UhrNaturpark Riedingtal, ZederhausBerg-Erlebnis mit MehrwertJetzt könnt ihr die Gelegenheit nutzen und mit dem Hüttenpass der Bezirksblätter Salzburg in Kooperation mit „Bergwelten“, dem Magazin für alpine Lebensfreude fleißig Hüttenstempel sammeln und tolle Preise gewinnen! Jede/r Hüttenjäger/in kann ab drei gesammelten Stempeln den Hüttenpass online hochladen oder per Post oder E-Mail einsenden. Alle TeilnehmerInnen werden mit einer Wandernadel ausgezeichnet und nehmen gleichzeitig an der Verlosung teil!Also nichts wie rauf auf unsere schönen Berge und Almen!Alle Infos unter: http://www.meinbezirk.at/salzburg/themen/huettenpa...