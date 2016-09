Ausstellung "Querschnitt"

Tamsweg: Rathaus |

Ausstellungseröffnung am Freitag, 14. Oktober 2016

18:30 Uhr

Rathaus, Tamsweg



Peter Sattlegger zeigt in dieser Ausstellung Fotos zu drei unterschiedlichen Themen. Den ersten Teil bilden Innenaufnahmen aus dem Schloss Kuenburg einige Tage vor dem Beginn der Umbauarbeiten, den zweiten Teil Bilder aus der Zirkusarena, die während eines einjährigen Projekts am Fotohof in Salzburg entstanden sind, und den dritten Teil ausgewählte Fotografien von Reisen in Asien und Amerika.

Die Ausstellung ist bis Februar 2017 während der Öffnungszeiten des Tamsweger Rathauses zu besichtigen.