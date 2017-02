Fasching in Mauterndorf "800 Jahre sind geschafft - Atemlos durch die Nacht"

Mauterndorf: Festhalle |

Sitzungen

Es laden ein: Prinz David I., Knallfrosch on the Road und Prinzessin Katrin I., vom klingenden Taurachtal



Sitzungen:

Freitag, 24. Februar 2017

Sonntag, 26. Februar 2017

Montag, 27. Februar 2017

20:00 Uhr

Festhalle, Mauterndorf



mit der Faschingsgilde

Prinzenpaar und Hofgefolge

Musik: Take Four

Einlass ab 19:00 Uhr

Eintritt: € 17,–



Kartenreservierung:

1. über das Internet unter dem Menüpunkt „Reservierungen“ – „Faschingssitzungen“

2. per Telefon unter 0664-7982440

3. bei der Raiffeisenbank Mauterndorf in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr