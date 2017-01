13.01.2017, 16:05 Uhr

Heuer findet der Festzug der Vereinigten zu Tamsweg statt; dies zu Ehren des neuen Kommissärs, Reinhard Wieland.

TAMSWEG (pjw). Alle drei Jahre richten die Vereinigten zu Tamsweg zu Ehren ihres neu gewählten Kommissärs einen Festzug aus. Wie bereits in der letzten Ausgabe der Bezirksblätter Lungau sowie auf www.meinbezirk.at/lungau berichtet, ist der Unternehmer Reinhard Wieland dieser neue Kommissär. Alle drei Jahre findet der Festzug im Übrigens deshalb statt, weil ja auch nur alle drei Jahre ein neuer Vater Kommissär gewählt wird.

Aufwendige Wagenbauten

Der große Festzug

Der Aufwand rund um den Vereinigten-Festzug dient hauptsächlich der Huldigung des Kommissärs. Jeder Vereinigte kann bei diesem Festzug mitmachen. Viele Wagenaufbauten und Figuren, die in den Wochen seit der Wahl beim "Andingens" (am Abend des Neujahrstages) gebaut wurden und immer noch werden, nehmen Bezug auf das Leben und den Beruf des Kommissärs sowie seiner Familie. Dabei gestalten die unterschiedlichen Gewerbe, Berufs- oder Interessensgruppen etc. ihre eigenen kreativen Festwagen.Am Tag des Festzugs – das ist heuer der Sonntag, der 22. Jänner – ziehen diese großartigen Wagenbauten zu Ehren des Kommissärs durch Tamsweg. Den einzelnen sich präsentierenden und Ehre erweisenden Gruppen, folgen in prächtig hergerichteten Pferdegespannen die Altkommissäre, der Bischof mit seinen Leviten, alle anderen Amtsträger und im letzten Gespann der neue Kommissär (2017 ist das Reinhard Wieland) und sein Vorgänger (Maximilian Kandolf). Den Abschluss des Festzuges bildet das Gespann mit der "Lad" (Vereinigten-Lade). Nach dem Festzug stellen sich alle Wagen und Bauten am Marktplatz auf und erwarten Besuch des Kommissärs, der dann nochmals im Beisein einer Vielzahl von Schaulustigen gehuldigt wird.