Kino "Above and below"

Tamsweg: die künstlerei |

Doku über Menschen, die abseits der Zivilisation leben!

"Above and below" begibt sich auf Reisen zu Menschen, die abseits der Zivilisation in gänzlich ungewohnten Lebensräumen und weit weg von Luxus und Reichtum im Einklang mit der sie umgebenden Natur hausen.

Visuell beeindruckender wie einfühlsamer Dokumentarfilm des Nachwuchstalents Nicolas Steiner.

Ein Film wie ein Kunstwerk!



Mittwoch, 15. Februar 2017

19:30 Uhr

