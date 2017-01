Kino "Captain Fantastic"

AT

, 5580 Tamsweg AT

die künstlerei , 5580 Tamsweg AT

Tamsweg: die künstlerei |

Viggo Mortensen als Aussteiger-Vater, herzerwärmend!

Ben Cash und seine Frau haben der Zivilisation den Rücken gekehrt, ihre sechs Kinder selbst unterrichtet und mit ihnen in der idyllischen Natur des amerikanischen Nordwestens autark gelebt.

Herzerwärmend und außergewöhnlich mit einem großartigen Viggo Mortensen, vielfach ausgezeichnet.



(Text: LKV)



Freitag, 10. Februar 2017

19:30 Uhr

die künstlerei, Tamsweg



Weitere Termine: 16.02.2017, 19:30 Uhr und 25.02.2017, 18:00 Uhr; jeweils in der künstlerei in Tamsweg