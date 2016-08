30.08.2016, 08:45 Uhr

Sie spielten im Rahmen des "Festes zur Festspieleröffnung" in der Alten Residenz und am Residenzplatz und waren damit die EInleitung zum berühmten Fackeltanz.Das Ensemble feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen und setzt sich aus drei Lessacher Musikern zusammen. Mit seinen Klängen konnte es bisher nicht nur in Salzburg begeistern, sondern in ganz Österreich und auch im Ausland musikalisch reüssieren.