Mit Rock´n´Roll ins Neue Jahr

07.01.2017, 16:56 Uhr

Die lungauer Band "Jungleland gang", die bereits zum vierten Mal auf der Bühne des ramingsteiner Wirten Karl Steinwender stand, überzeugte das Publikum mit rockigem Sound, der so manchen Gast dazu animierte auch selbst mitzusingen.Die Band, bestehend aus Sängeram Schlagzeug,am Klavier,an der Gitarre,am Saxophon, sowieam Bass, die in dieser Konstellation bereits seit drei Jahren besteht, unterhielt das Publikum mit einem breiten Repertoire an Liedern und wurde auch nicht müde Zugaben zu geben.Neben gecoverten Liedern von Bruce Springsteen, Prince und Dire Straits wurden auch Eigenkompositionen performt.