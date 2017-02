Steirischer Innovationspreis geht an Lungauer

09.02.2017, 13:35 Uhr

Der Zukunftspreis steht für wegweisende und vielsprechende Projektideen mit Innovationscharakter. Das Projekt "Die Resi", die regionale Produkte für jedermann über eine Online-Plattform zugänglich machen soll, befindet sich derzeit in der Startphase. "Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Die Auszeichnung bestärkt uns, diesen weiter zu verfolgen und dank dem großen Interesse werden wir ihn nicht alleine gehen.", freut sich Chris Schnedl über das öffentliche Interesse an der Projektidee seines Teams. Unsere Vision ist ein Leben in Einklang mit der Natur. Wo einerseits Verbraucher selbstständig und bewusst entscheiden, andererseits Bauern fair für ihre wertvolle und ehrliche Arbeit entlohnt werden. Es soll einfach wie ein Supermarkt-Besuch werden, regionale Produkte zu beziehen.

Chris Schnedl und sein Team freuen sich über Unterstützung und befinden sich derzeit auf der Suche nach landwirtschaftlichen Betrieben, die sich im Rahmen der Online-Plattform präsentieren und Produkte anbieten möchten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.die-resi.at, dort können sich auch Regionen, Interessenten und Partner kostenlos und unverbindlich voranmelden und informieren.